La peculiar receta de J.K. Rowling contra la depresión

A tenor de las últimas intervenciones de J.K. Rowling en Twitter, la única criatura con poderes sobrenaturales de Animales mágicos y dónde encontrarlos es la nutria: sus facultades curativas superan en mucho a las de cualquier medicamento terminado en “-zepam”.

Mostrándose deprimida, frustrada e impotente por las actitudes y acciones sibilinas de según qué gobiernos, la autora de Harry Potter hacía una petición a sus fans: “Mandadme fotos de nutrias”.

Incompetent clowns in power and the opposition turning into a solipsistic personality cult. I'm so ****ing depressed. Send otter pictures.

“Payasos incompetentes en el poder y la oposición convirtiéndose en una secta de personalidad solipsista. Estoy jodidamente deprimida. Mandadme fotos de nutrias”

El tuit ha recibido más de siete mil respuesta: gatos, perros, animales disfrazados de Harry Potter, ornitorrincos y, sobre todo, nutrias, han copado las notificaciones de J.K. Rowling.

Las razones literarias —o por lo menos las referencias previas— de los poderes curativos de la nutria hay que buscarlas en un elemento concreto de una maga de Howgarts: el patronus de Hermione es una nutria.

Además, en otra ocasión, ya dio muestras de su pasión por esos animalillos.

'What would you like to be if you weren't a writer?' An otter weigher. pic.twitter.com/Tc7TwevoN7