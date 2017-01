Consejos para 2017: "No produzcas nada. Cámbiate de sexo. Cierra tu cuenta de Facebook"

El comienzo de año suele estar lleno de nuevos propósitos. La mayoría de ellos son buenos, cándidos, alegres… y por lo tanto, imposibles de llevar a cabo.

En un ejercicio de brutal honestidad, el filósofo Paul B. Preciado ha publicado un texto en Libération —una columna que bien leída se parece más a un poema— en el que rompe todos los esquemas, corta la insoportable felicidad de año nuevo de raíz y da una serie de consejos de esos que nadie quiere oír, porque son los más certeros.

Porque nosotros tampoco queremos comenzar el año con deseos imposibles, aquí reproducimos sólo algunas de las sugerencias de Preciado para 2017.

[*Si se quiere, los siguientes consejos se pueden leer en voz alta, de manera intensa y despacito, como un mantra.]

«No produzcas nada.

Cambia de sexo.

Conviértete en maestro de tu profesor.

Limpia la casa de tu limpiadora.

Baila sobre las tumbas de tu cementerio secreto.

Cambia de nombre.

Cambia de ancestros.

Haz las maletas sin saber a dónde te mudas.

Abandona a tus hijos.

Deja de trabajar.

Entra en un campo de refugiados y escenifica Rebelión en la granja.

Cierra tu cuenta de Facebook.

No sonrías para la foto.

Abandona a tu mujer por un caballo.

Estudia griego.

Entra en un matadero y escenifica Rebelión en la granja.

Regala tus zapatos más bonitos.

Abandona a tu mujer por un árbol.

No pagues tu deuda.

Destruye tu tarjeta de crédito.

Valora eso que los demás consideran inútil.

Admira eso que los demás consideran patético.

Sé invisible.

Trenza.

Teje.

No construyas una casa.

No acumules.

No comas otros animales.

Si aún no lo has hecho, no te reproduzcas.

No seas moderno.

No preveas el futuro.

Entra en un asilo y escenifica Rebelión en la granja.

No dejes pistas.

Envía una carta a tus enemigos: “Renuncio. Feliz año.”

Escoge la vida en vez de escoger la prolongación científica de la esperanza de vida.

Todos los animales son iguales.»