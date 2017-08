La obsesión más oscura de este profesor era ser asesinado por una colegiala

Imagina que llevas 35 años esperando cumplir tu sueño y que de pronto estás a punto de hacerlo. La boca se te hace agua al pensarlo. Aunque parezca mentira, la fecha ha llegado y ya puedes contar con los dedos los pocos días que quedan para que ocurra.

Imagina ahora que tu gran sueño es acabar con todo. Desaparecer. Morir.

E imagina incluso que lo que te hará dejar este mundo será el asesinato de una colegiala joven y con minifalda, tu alumna descarriada y enferma, la delicia de todas tus fantasías eróticas.

Su nombre es Maho, o Kaori, o Catherine, lo mismo da. Lo importante es que ella tiene 17 años, pero tú llevas espiándola desde que era una niña, porque te fascinó su increíble belleza. O mejor: porque te fascinó enterarte de que su pasado era tan oscuro y tan violento que no podías evitar excitarte.

Lo que sufres, como esa niña, también tiene varios nombres.

Podría ser depravación, quizá maldad o probablemente autasasinofilia, esa peligrosa e inconfesable parafilia que lleva a un hombre o mujer a sentir placer imaginando o simulando que alguien le asesina.

Tú quieres que la colegiala de falda breve te asesine. Lo ansías con toda tu alma y has dedicado buena parte de tu vida a cumplir ese plan el día exacto de tu cumpleaños.

Imagina: la joven va a inyectar sus ojos en sangre, te va a morder y te va a asfixiar hasta dejarte sin aire y sólo de pensarlo se te pone dura.

¿Y no te das cuenta que eso sería el final? ¿No entiendes que después del placer no quedaría nada? ¿Que no podrías repetirlo? ¿Que no podrías rememorarlo? ¿Que no podrías ocultárselo a nadie, ni tampoco confesarlo?

Imagina. Te llamas Haruto Higashiyama. Eres un hombre de mediana edad y crees que vas a morir pero quizá tu momento no sea ahora.

En realidad, tu vida depende del trazo delicado de Usamaru Furuya, el mangaka japonés que escribe sobre pedófilos y pervertidos, sobre colegialas malignas y fantasmas, sobre corazones rotos y uñas ensangrentadas, sobre personas que quieren morir y a las que el destino defrauda.

Imagina. Eres el protagonista del manga Autasasinofilia, ¡quiero ser asesinado por una colegiala! (Ponent Mon). ¿No te parece eso denigrante? ¿No crees que demasiada gente conoce tu secreto?

¿Aún te la pone dura pensar en esa colegiala?

¿Aún te la pone dura pensar que cualquier lector de estas páginas desearía matarte?

¿Aún estás vivo?

¿Aún imaginas?