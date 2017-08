Alicia Scherson llevará al cine 'El Tercer Reich'

“No hay manera de hacer esos libros en cine”, dijo la directora Alicia Scherson refiriéndose a Los detectives salvajes y a 2666 de Roberto Bolaño.

No ocurrió así con Una novelita lumpen, que adaptó bajo el nombre de Il futuro en 2013. Al respecto, Scherson dijo que: “Cuando leí esta breve novela quedé atrapada por la voz femenina que narra la historia. Me obsesioné con la idea de transformarla en imágenes”

Lo mismo le ha ocurrido ahora, que también ha quedado atrapada por la trama de otra novela póstuma del propio Bolaño: El Tercer Reich.

Escrita a finales de los ochenta y publicada en 2010, el libro cuenta la historia de Udo Berger, un joven alemán obsesionado con el juego de mesa “The Rise and Fall of the Third Reich”.

La película se llamará 1989 y variará con respecto a la novela original en la ambientación: en vez de en España estará situada en Chile.

Aún no hay una fecha clara para el estreno, pero ojalá que tras esta experiencia Scherson replantee sus palabras y al fin se atreva con las dos grandes obras de Bolaño.

(Vía Variety)