Lanzan #TheDarcyLook, un maravilloso reto para salvar la biblioteca de Jane Austen

(Twitter: Mark Brownlow)

No puede ser más cómico y más trágico. Más irónico.

Si la semana pasada estampaban la cara de Jane Austen en los billetes de diez libras, a modo de homenaje a la escritora inglesa, aprovechando que se cumpían 200 años de su fallecimiento, ahora hacen falta 15.000 copias de esos billetes para mantener activa en forma de museo la biblioteca que formaba parte de la casa de su hermano, the Chawton House Library.

Estos últimos años, la casa ha sido lugar de obligada peregrinación para los lectores más entusiastas de la escritora británica. Este espacio fue durante mucho tiempo lugar de retiro para Austen, y fue ahí donde leyó y escribió durante horas. Tanto es así que los libros que pasaron por sus manos todavía se conservan en una sala de la casa.

Esta situación, sin embargo, puede no durar. Al menos si desde la Jane Austen's Grate House no consiguen recaudar las 150.000 libras necesarias para poder sostener el museo.

Para hacerlo, ante la ausencia de perspectivas viables para recaudar tal cantidad de dinero, ha mediado The Austen Society of North America proponiendo una curiosa iniciativa: The Darcy Look, una unión entre el crowdfunding y los challenge que tanto abundan en internet.

El mecanismo es el siguiente: quien quiera colaborar con la causa debe grabarse en vídeo ataviado con una camisa blanca y recibiendo el impacto de una cantidad de agua considerable.

Por supuesto, depués ha de subirlo a las redes con el hashtag #TheDarcyLook y nominar a tres amigos. A la publicación le deberá acompañar un mensaje al 70070 con el texto JANE03 3£.

Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿por qué un cubo de agua? ¿Imitación del Ice bucket challenge?

Además, ¿por qué con una camisa blanca?

Bien, este simbólico gesto es un homenaje a Fitzwilliam Darcy, personaje de Orgullo y Prejuicio, una de las creaciones más brillantes de Austen y héroe de la literatura romántica. Darcy protagoniza una de las escenas más representativas de la novela, que es una incursión en un lago con la ropa puesta.

De hecho, se trata de una escena tan célebre que incluso fue repetida en esa adaptación encubierta de la novela de Austen que es 'El diario de Bridget Jones'.

via GIPHY

Según informaba The Guardian, la iniciativa llevaba recaudadas 13.200£: casi un 10% de lo necesario.

Como destacan los impulsores del proyecto, con el dinero recaudado se pretende no solo salvar la institución, sino crear “un destino cultural y literario dentro de los terrenos más amplios de la Gran Casa, ofreciendo instalaciones más grandes para los visitantes y proporcionando una experiencia mejorada a la visita”.

Por lo visto, para mantener vivo el legado de Austen no basta con grandes homenajes. Y si esta iniciativa puede conseguir por lo menos salvar su biblioteca, bien vale la pena que nos pongamos una camisa blanca y nos demos un buen chapuzón.