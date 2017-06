La joven novelista que ha alcanzado el éxito con su dura crítica al machismo de Nigeria

Si eres una escritora nigeriana y creces como novelista bajo la tutela de Margaret Atwood y Chimamanda Ngozi Adichie, el resultado no puede ser otro que escribir una brutal novela que hable, entre muchas cosas, de la terrible situación de las mujeres en Nigeria.

Ayobami Adebayo es la sensación entre los nuevos novelistas africanos. Habiendo escrito Stay with me en 2013, no ha sido hasta este año, cuando Canongate Books —la editorial independiente más célebre de Reino Unido— ha publicado su aclamada novela. Aclamada porque ha sido seleccionada para ganar el 2017 Baileys Women’s Prize for Fiction: el premio literario femenino más prestigioso de UK.

Y aclamada también porque no son pocos los medios que se han rendido a su talento. The Guardian hablaba de ella como: “ El debut de una escritora nigeriana con un gran corazón”, The Financial Times lo hacía diciendo que: “ Es un cuento realmente complejo y humano, con una parte de observación psicológica y otra de estudio social”, e incluso entre los usuarios de Goodreads todo son apreciaciones positivas: 4’06 sobre 5.

La novela se desarrolla en el contexto de las convulsa situación política y social de Nigeria en los años ochenta. Una pareja, Yejide y Akin, vive felizmente. Desarrollan sus vidas laborales en distintos puestos de trabajo, desayunan tostadas y beben té. También viven de forma crítica contra la poligamia. Sin embargo, se descubre que Yejide no puede quedarse embarazada y la familia de Akin presiona a éste para tomar una decisión que rompa con los ideales de la pareja.

Así, Adebayo crea un discurso crítico contra la tradición nigeriana a través de una historia devastadora y con corazón feminista sobre la fragilidad del matrimonio y la destrucción de la familia.

Ayobami Adebayo, nacida en Nigeria en 1988, publicó Stay with me cuando sólo tenía 25 años. No obstante, sus relatos de ficción ya habían aparecido previamente en varios medios haciendo uso en ellos del estilo inteligente y sarcástico que caracteriza su literatura, de modo que no resulta difícil imaginar que con esta trayectoria arrolladora le sea difícil verse traducida pronto a otros idiomas. Y si uno de esos fuera el nuestro, mejor.