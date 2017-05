La ciencia ficción radical y feminista de Ursula K. Le Guin se convertirá en serie

Parece que a productores y guionistas de TV se les hubiera agotado la caja de las esencias. Es como si hoy se hicieran más series que ideas pueden nacer y, para la solución a este problema estuviera en la literatura.

Es el caso de American Gods, de The Handmaid’s Tale, de 13 Reasons why, de I Love Dick... y ahora parece que será el turno de La mano izquierda de la oscuridad, escrita en 1969 por Ursula K. Le Guin.

Con 87 años, K. Le Guin, una de las máximas exponentes de la ciencia ficción y la fantasía del siglo XX, ha recibido la propuesta de Critical Content para hacer de una de sus novelas más celebradas una serie de televisión.

En la novela, Le Guin traza un análisis sobre la identidad sexual a través de una raza extraterrestre que puede mutar de género. Desde una perspectiva feminista y contado por un humano que visita el Planeta Invierno, la autora estadounidense también trata temas como la ecología o el anarquismo.

No es la primera vez que un libro de Le Guin se adapta a la pequeña o grande pantalla, ya que tanto La leyenda de Terramar –en forma de Serie de TV- y La rueda celesta –como un telefilm-, ya fueron plasmadas en una pantalla.

No obstante, el proyecto, a día de hoy, es sólo eso: un proyecto. Aunque, sabiendo del éxito de The Handmaid’s Tale, es muy factible que empiece a convertirse en una realidad. Todavía no hay guionista ni portal de distribución para la serie, pero en Critical Content parecen estar convencidos en la idea de sacarlo hacia delante.

