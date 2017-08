Polémica por el primer manual de sexualidad para mujeres musulmanas

La todavía extendida tradición de extirpar el clítoris a las mujeres en algunos países del noreste de África o la censura de manifestaciones culturales vinculadas a contenidos eróticos son algunos de los hechos que evidencian que el sexo y el placer femenino son un tema tabú en los países musulmanes.

En esta circunstancia ha reparado Umm Muladhat, la autora de The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing sex, una guía para que las mujeres puedan disfrutar de una vida sexual variada y tomar la iniciativa en las relaciones físicas. Y, aunque firmada con pseudónimo, se trata de la primera guía escrita por una mujer musulmana. Y es un dato positivo por la utilidad potencial del material: a lo largo de las 60 páginas del libro se habla de todo tipo de preliminares, de distintas posiciones sexuales y de cómo besar, entre muchas cosas.

Algunas organizaciones de mujeres se han pronunciado de forma elogiosa hacia el libro, afirmando que les empodera y les protege de los abusos sexuales.

Estas organizaciones no son las únicas personas que han hablado al respecto. Muladhat ha dicho a The Guardian que: “ He recibido comentarios alentadores, pero también una cantidad significativa de mensajes humillantes y repugnantes”.

Aunque la crítica más común es, a su vez, el elogio más repetido: el libro rompe un tabú.

Y, como suele suceder cuando aparecen este tipo de noticias, la crítica se extiende hacia algo que para nada se dice en el libro. Hay quien acusa a Muladhat de promover la promiscuidad. Ante esta apreciación, la autora se ha defendido: “Puse énfasis en tener sexo sólo con tu esposo, pero teniendo el mayor número de posibles experiencias sexuales”.

La respuesta del otro lado, del masculino, tampoco se ha hecho esperar. Muladhat también ha dicho que: “He recibido decenas de emails de hombres preguntando si voy a sacar un libro para enseñarles a complacer a sus mujeres en la cama. Y me lo estoy planteando seriamente en caso de que el libro funcione”.

Habida cuenta de los hechos, y a pesar de la polémica, parece que la aceptación del libro ha sido sorprendentemente positiva en según qué sectores.

Y es "sorprendente" porque la misma autora optó por firmar con un pseudónimo por miedo a los ataques y para que el libro fuese juzgado por lo que en él se decía y no tanto por quién lo firmaba.

Lo que sí se sabe de su autora es que trabaja como psicóloga en Estados Unidos, que el libro está basado en experiencias personales y que el impulso para escribirlo fue la petición de una amiga.

Eso, y que es una nota positiva que haya mujeres atreviéndose a ampliar horizontes, abriendo mentes y ayudando a descubrir más mundo a personas que por circunstancias ajenas a ellas mismas no pueden hacerlo.