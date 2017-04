“Is this the real life or is this just fantasy?” es la forma a través de la cual Queen empieza Bohemian Rhapsody y también es la pregunta que se planteó el escritor de ciencia ficción William Gibson el 9 de noviembre de 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos.

Considerado vidente, precursor del Cyberpunk y creador del término ciberespacio –espacio virtual creado por redes informáticas-, William Gibson está escribiendo Agency. Agency será un libro editado por Berkley que ocupará las estanterías de las librerías a partir de enero de 2018. La obra versa sobre cómo sería el mundo si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones.

Según ha asegurado el propio Gibson, en el libro se desarrollan dos líneas temporales. Por un lado, una centrada en San Francisco en 2017 –con Clinton como primera presidenta de la historia de EE. UU.-. Por otro lado, otra historia ambientada en Londres en el Siglo XXII después de que haya desaparecido el 80% de la humanidad.

Mientras que en ese futuro distópico los personajes interfieren con los acontecimientos de 2017 a través de comunicaciones digitales con el pasado, en el presente una start-up algo oscura está probando un nuevo producto “avatar personal multiplataforma”, desarrollado por militares como una forma de inteligencia artificial.

En 2017 nada parece haber cambiado: la victoria de Clinton supone la normalidad y una continuación por el cauce natural de los acontecimientos. No parece ser la quimérica ensoñación que proyectaron los estadounidenses pensando en cómo sería el mundo si Al Gore hubiera ganado las elecciones en el 2000.

La importancia de los libros de Gibson radica en que cumplen con lo que podría ser una definición de la ciencia ficción: guía para comprender el presente escrita en el pasado. No obstante, en el caso de Agency, sus predicciones se ambientan en un tiempo que es difícil que alguien que esté leyendo estas líneas pueda llegar a vivirlo. Sólo el paso de los años dirá si Gibson ha acertado.