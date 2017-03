¿Las mujeres trans no son mujeres? El preocupante comentario de Chimamanda Ngozi Adichie

En una entrevista que concedió hace unos días Chimamanda Ngozi Adichie a Channel 4 News, la escritora feminista dijo una frase que no ha sentado bien a muchas personas: "Cuando la gente dice: '¿Las mujeres trans son mujeres?' Yo pienso 'Las mujeres trans son mujeres trans'".

La novelista, dramaturga y ensayista nigeriana —que, por otra parte, es una de las figuras de referencia en el feminismo mundial por obras como Americanah— afirmó que le resulta complicado igualar la experiencia de las mujeres trans y la de las mujeres.

La razón, según afirma Adichie en el clip que se ha difundido a través de Facebook, es que "el principal problema respecto al género son nuestras experiencias", es decir, "la manera en que el mundo nos ve".

Por ello las mujeres trans, que antes de su "cambio" de género habrían vivido el mundo y sus privilegios como hombres, no podrían ser comparadas con las mujeres que vivieron "desde el principio" como tales y que por tanto "nunca tuvieron privilegios".

La comunidad transgénero, como es razonable, no se ha tomado nada bien estas declaraciones.

Porque, claro, las mujeres trans siempre han sido mujeres.

Según afirma un artículo publicado por Jarune Uwujaren en la revista Unapologetic Feminism, las ideas expuestas por Chimamanda Ngozi dan cuenta de "la hipocresía del feminismo que excluye a los movimientos trans" e incluso ignoran la violencia real que encaran día a día estas personas.

Como ejemplo de esta violencia brutal puede valer esta escalofriante estadística que se hacía pública hace tan solo unos días: cada 28 horas muere un miembro de la comunidad LGBTI en Brasil.

Tal y como ha señalado Uwujaren, resulta inquietante el gran número de personas que habitualmente se declaran feministas y que ahora han compartido en las redes sociales las palabras de Chimamanda Ngozi Adichie sin siquiera darse cuenta de los peligrosas que pueden resultar.

Quizá la clave de todo esto sea, precisamente, que como miembros nacidos en una sociedad cisgénero —en una que no se plantea las diferencias entre género y sexo— todos tendemos a pensar de forma binaria: hombre/mujer, rico/pobre, poderoso/débil, etc. Por lo tanto, o eres hombre y has gozado de los privilegios de los hombres o eres mujer y no has gozado de ellos.

No hay otra posibilidad.

Sin embargo, no podemos tomar esto como una verdad: resulta evidente que las mujeres trans lo han sido toda su vida —y no solo desde el momento en que el resto de la sociedad se lo reconoce—.

Precisamente esa disociación entre lo que los demás esperan de ellas y la manera en que ellas mismas se reconocen suele generar una tensión y un dolor enormes que jamás deberíamos banalizar, y menos aún si nuestro mayor grito de guerra hasta la fecha ha sido ese de que "Todos deberíamos ser feministas".