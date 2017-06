Una mujer se está comiendo las mil y pico páginas de 'La broma infinita'

La dieta de Jamie Loftus es una dieta apta para veganos. La cómica estadounidense se está comiendo de principio a fin La Broma Infinita. Como parte de un acto más postmoderno que la escritura del propio libro, Loftus -al ritmo que va- tardaría diez años en devorar las mil y pico páginas que componen la obra de David Foster Wallace.

Entre rebanadas de pan de molde y aderezado con mostaza, en el campus de la Universidad de Harvard, como tentempié a cualquier hora del día, mojadas en café cual galleta María, durante el día del orgullo gay en Boston… Loftus está dándole importancia al qué, al cómo -sobre todo al como- y al dónde.

A una idea tan WTF, la respuesta de la comunidad twittera tenía que estar a la altura: hay gente que le ha pedido matrimonio, otras personas quieren darle dinero en forma de crowdfounding, un tipo, incluso, le ha escrito un mensaje privado preocupándose por su salud e informándole de las propiedades cancerígenas del papel.

Ojalá que a partir de ahora toda la gente que busque consejos para leer el libro (usar dos marcapáginas, esperar a la página 200 para tomarlo con ganas…) se encuentre con este vídeo y acabe entendiendo que el uso gastronómico es el mejor que se le puede dar.

Aunque además del gastronómico, otra gente ya le había dado el uso recreativo. Mira González escribía el año pasado un artículo en Broadly diciendo que se había hecho una pipa usando el libro. Una pipa, huelga decir, de fumar. Algo me dice que David Foster Wallace estaría orgulloso de que alguien haya hecho este aprovechamiento de su libro.

Y a propósito de David Foster Wallace y de las perversiones gastronómicas. También hay un muchacho en Toronto, Noah Maloney, que se está comiendo cada día una foto de Jason Segel (actor que interpreta a DFW en The End of the Tour) hasta que Jason Segel se coma una foto de Noah Maloney.

What a time to be alive.