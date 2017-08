Un mensaje escondido en una carta dice qué hacer ante la política de Trump

A finales de la semana pasada, los dieciséis miembros del Comité de Artes y Humanidades de Donald Trump renunciaban a su puesto. La renuncia surgía como consecuencia de la connivencia del presidente con los enfrentamientos racistas de Charlottesville.

La carta que revelaba los motivos del abandono se puede sintetizar a través la siguiente frase: “Supremacía, discriminación e insultos no son valores estadounidenses. Tus valores no son valores estadounidenses. Tenemos que ser mejor que eso. Somos mejor que eso. Si no está claro para ti, entonces te pedimos que renuncies a tu posición también”.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la sorpresa que dejaron los integrantes del comité en forma de acróstico: la primera letra de cada párrafo da forma a una palabra que es Resist.

Desde la cultura, y ante la política del odio de Trump, la solución es la resistencia.