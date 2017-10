Los peores mejores chistes sobre el Nobel a Ishiguro

No falla: un acontecimiento, el que sea, y luego el chiste.

La entrega del premio Nobel de literatura no iba a ser menos y ha desencadenado un sinfín —y sin fun algunas— de bromas entre internautas, especialmente twitteros.

La chanza se hace sola y la semejanza fonética de Ishiguro e "Y seguro" —sí, ya, explicar un chiste no mola—, ha sido la broma más prolifica.

Con la broma de Murakami pasa como con el chiste del cuñado o de Murcia: a no ser que sea extraordinaria, no le despierta una media sonrisa ni a Jim Carrey.

Aun así, hemos pasado el filtro y aquí las peores mejores bromas en la red como consecuencia del Nobel a Ishiguro:

Os ishiguro que no sé quién es el Nobel de literatura de este año.

Kazuo Ishiguro recibe la noticia del Nobel de Literatura y no tiene nadie cerca para que le abrace. pic.twitter.com/v72N3tRKai

-Kazuo Ishiguro es el mejor escritor que jamás he leído.-¿Cuál de sus libros es tu favorito?-Que jamás he leído, he dicho.