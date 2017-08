Las respuestas a la campaña de acoso contra la editora de Marvel fueron épicas

Los fabricantes de batidos se han unido sin quererlo a un movimiento feminista maravilloso.

Todo empezó cuando Heather Antos, editora de Marvel Comics en proyectos como Star Wars o Gwenpool, celebraba el inicio del fin de semana publicando una foto en Twitter mientras se tomaba uno de chocolate con sus compañeras de trabajo.

Hasta aquí bien, ¿no? No parece que haya nada que pueda ofender a alguien, ¿verdad?

Pues no. Un puñado de usuarios volcaron toda su bilis machista contra la publicación de Heather. Esta pequeña horda sexista culpaba a las presentes de ser las responsables de la reducción en ventas de Marvel.

I would totally bang the girl in front — William Rome (@willieromeburns) 30 de julio de 2017

This does explain the "quality" of work Marvel has been putting out of late. — Michael Fesser (@Michael_Fesser) 31 de julio de 2017

Otros les instaban a trabajar: “ ¿Podéis dejar el feminismo y la justicia social y poneros a imprimir historias?”

Otros tantos le mandaron mensajes privados para intimidarla.

Todos, en suma, davan vergüenza ajena.

Heather, visiblemente decepcionada e ironía mediante, dijo que: “ ¿Cómo me atrevo a publicar una foto de mis amigas en internet sin esperar ser intimidada, insultada y acosada?”

How dare I post a picture of my friends on the internet without expecting to be bullied, insulted, harrassed, and targeted. — Heather Antos (@HeatherAntos) 30 de julio de 2017

Entonces, la gente le arropó, consiguiendo sacar algo medianamente ilusionante de toda esta historia: la comunidad twittera y los aficionados a la novela gráfica mostraron su apoyo a Heather con el HashTag #MakeMineMilkshake.

Responsables de todas las editoriales, lectores de todo el mundo, incluso la propia Marvel a través de una ilustración, se sumaron a la simbólica campaña e hicieron de #MakeMineMilkshake Trending Topic en Estados Unidos.

Y, final y felizmente, también Heather se ha unido a esta revolución que involuntariamente lideraba.