'Pezones en mis rodillas' y otros títulos de libros realmente desconcertantes

Titular, como morir, es un arte.

Hablamos, por ejemplo, de Alguien voló sobre el nido del cuco. Teniendo en cuenta que es un libro sobre la locura y que los cucos no tienen nido —el cuco es un pájaro que pone sus huevos en nidos ajenos para que crezcan bajo el cobijo de otra ave que les alimente—, el título resulta sobrecogedor.

Y, como arte que es, hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor. Artistas que apuntan a la obra en concreto y artistas que dan un rodeo, que dejan el nombre de la obra más velado. Títulos más evidentes, corrientes u ordinarios y títulos más raros, excepcionales o curiosos.

Para esta última categoría de títulos existe una recompensa . Un premio que homenajea la habilidad del autor por sacar una sonrisa a quien lee la portada.

Diagram Prize es el nombre del premio que, desde 1978, entrega la revista inglesa The Bookseller. Antes mediante las decisiones de un comité de jueces y, desde el año 2000, mediante las decisiones que toman sus lectores a través de una encuesta en la página web.

Entre los grandes títulos que ostentan este galardón se encuentran Sadismo oral y la personalidad vegetariana (1986), Cómo defecar en los árboles: un acercamiento ambientalmente sano a un arte perdido (1989), Manual seguro para el sadomasoquismo entre lesbianas (1990), El gran libro de las historias de la potra lesbiana (2003) o Demasiado desnudo para los nazis (2015), que puede presumir de haber sido el último ganador.

Ahora, y según hemos podido saber gracias a The Guardian, la batalla por el título -jeje- está en su punto de mayor intensidad: se han revelado los cinco favoritos a llevarse el premio a mejor peor título de 2016.

El que tiene todas las papeletas de llevarselo es Nipples on my knee (Pezones en mis rodillas), unas memorias sobre el negocio de las ovejas escrito por Graham y Debra Robertson. Los autores invitan a los lectores a: “Sentarse frente a una chimenea en una noche fría y nevada, con una copa de jerez, mientras contamos nuestras experiencias”

La lista la completan:

Australian Pre-Decimal & Decimal Coin Errors (errores australianos con monedas decimales y pre-decimales). Y la portada está llena de frases que inciden en el mismo concepto como “ La mejor guía para errores australianos con monedas decimales y pre-decimales” o “La guía de referencia para coleccionistas de monedas”.

An Ape’s View of Human Evolution (La visión de un mono sobre la evolución humana), del cual dicen: “Es un diagrama clásico: un tomo académico sobrio y digno que es involuntariamente humorístico”.

Love your Lady Landscape (Ama tu paisaje de mujer) -subtítulo: confía en tu intestino, cuida de “ahí abajo” y reclama tu intenso y femenino poder de mujer-.

Y por último The Commuter Pig-Keeper. A comprehensive Guide to Keeping Pigs when Time is your Most Precious Commodity (El cuidador del cerdo del viajero. Una guía comprensiva para cuidar cerdos cuando el tiempo es su comodidad más preciada).

La aleatoriedad de muchos títulos recuerda al Generador Aleatorio de Nombres de Ponencias. Aunque, en la mayoría de los casos, más que el título en sí sorprende que haya gente que invierte su tiempo en investigar y escribir sobre el sadismo oral y la personalidad vegetariana.