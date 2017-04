“El cipotudismo se puede paliar, pero se ha convertido en un estilo estándar”, @percy_vaughan

Había estado pululando durante toda la tarde por la segunda planta de La Central de Callao hasta que la voz provocadora de una librera, que me había atravesado con sus pupilas como tizona atravesaba estómagos y corazones en la conquista de Valencia, me avisó de que el lugar estaba a punto de cerrar.

Salí de la librería mientras veía cómo la interacción de los empleados con los interruptores repercutía sobre las bombillas de tungsteno, que se debilitaban poco a poco. Entonces emprendí el camino de todos los viernes hacia el FM, el bar que regenta Paco, de 92 años, en una de las calles que van de Antón Martín a Lavapiés.

Paco, que en función de mi rictus sabe qué necesito, me sirvió un Jack Daniel’s on the rocks que apuré de un trago largo con la librera en mi pensamiento. Sin decirle nada, Paco volvió a inclinar la botella unos pocos grados hasta que el líquido ambarino impactó sobre los dos hielos ya desgastados.

El vaso, que lo apuraría más lentamente, lo disfruté mientras revisaba el Time Line de mi Twitter y veía que una palabra había sido llamada a instalarse en el imaginario colectivo del periodismo español.

Ese día Iñigo Lomana englobó a algunos de los autores más alabados del periodismo español (Juan Tallón, Manuel Jabois o Antonio Lucas) bajo una misma etiqueta, la de la prosa cipotuda.

Pero más allá de la invención de este término viral, el corrosivo crítico literario Íñigo Lomana es mucho más. Por eso, coincidiendo con el Día del Libro y después de este patético ejercicio de estilo cipotudo, charlamos con él sobre actualidad literaria, periodismo, fútbol y Twitter:

¿Quién es Iñigo Lomana cuando no está hateando en Twitter?

No soy muy diferente de lo que aparece en Twitter. No te creas que el personaje es muy diferente de la realidad. Obviamente todos exageramos unos rasgos. No me tengo que esforzar mucho para decir algo en Twitter que pueda sonar raro o altisonante. Soy el mismo.

Quien quiera acercarse a ti encontrará un puñado de reseñas incendiarias en Goodreads, algunos artículos, además de los tuits, ¿pero a qué se dedica Iñigo Lomana?

Eso es lo que con más recelo intento preservar. Quiero poder seguir siendo lo que Antonio Lucas me llamó: “El vietnamita de matorral”. Esta figura me interesa conservarla en medida de lo posible, ya que creo que es el único lugar desde el que se puede hacer una crítica sincera y valiosa. Porque una vez que entras en el circuito de las amistades, los conocimientos, saben quién eres… la crítica es menos directa. Pero me dedico a la traducción. Es mi trinchera. De momento.

La prosa cipotuda, ¿esperabas su éxito?

La verdad es que no. Suponía que iba a tener repercusión porque es un artículo que habla de forma muy directa sobre personas conocidas, pero en absoluto esperaba lo que pasó. Estaba entre asustado y alucinado ese fin de semana. No tenía la menor intención siquiera de que tuviera esa repercusión.

Es que lo llegó a comentar incluso Pablo Iglesias.

Me gusta que se utilice como herramienta, que haya servido para dar nombre a lo que, por lo visto, mucha gente pensaba desde hace tiempo. En ese sentido las declaraciones de Pablo Iglesias refuerzan esa idea de que en la prensa estaba pasando algo, de que había una especie de estilo estándar que se estaba imponiendo y que existía una herramienta conceptual para designarlo, tratarlo y enfrentarse a él.

No me siento ni halagado ni lo contrario, simplemente reforzado en la condición de crítico por haber ofrecido esa herramienta.

Volviendo al artículo en sí y, a pesar de que decías que no querías trazar una genealogía, además de Umbral, ¿quiénes serían los instigadores o precursores de la prosa cipotuda?

La genealogía la trazó Ignacio Echevarria en el artículo que hizo en El Cultural analizando mi crítica. Ahí trazó una línea que pasaba por Umbral y Raúl del Pozo hasta los nuevos cachorros del estilo cipotudo. Creo que la genealogía está trazada por Echevarria.

Respecto a los cachorros, ¿consideras que existe cipotudismo en escritores, críticos o tuiteros jóvenes?

Pues no lo sé, pero es un rasgo muy español e imagino que sí. El cipotudismo puede reproducirse en cualquier campo y habrá tuiteros y escritores jóvenes que lo lleven a cabo.

Hace poco subías una foto tuya de joven apostillada por el comentario “Cuando era cipotudo”.

[risas] Obviamente era una broma porque la foto era en un bar y el bar es el hábitat natural del cipotudismo.

¿Crees que el cipotudismo se puede paliar?

Sí, simplemente viendo la realidad desde otra perspectiva y utilizando unas herramientas diferentes, se puede dejar de ser cipotudo. De hecho, cuando deje de ser rentable en términos de venta para los periódicos, cuando deje de ser un estilo estándar, dejará de existir el cipotudismo.

El problema es que se ha convertido en un estilo estándar y lo lleva siendo diez años. Se ha convertido en el modelo único en prensa.

Entonces, ¿cuál es el futuro del periodismo español en término estilísticos?

Cualquier cosa que permita la ideología del extremo centro, que es lo que realmente interesaba del artículo de la prosa cipotuda. El estilo cipotudo no es más que el envoltorio más apropiado para mantener esa ideología que consiste, básicamente, en no decir nada. Asi que cualquier estilo que permita escribir 800 o 1.500 palabras sin decir nada, valdrá. Dejando de lado, o no, el cipotudismo, en la reseña de Anatomía de un instante dices de Cercas que es uno de los pocos escritores españoles contemporáneos vivos publicados a los que se le puede respetar, ¿quiénes están dentro de este club honor?

Debo decir que después de esa reseña —que es del año 2013 o 2014— escribí para El Estado Mental una reseña un poco más larga de la obra de Javier Cercas en la que era bastante más crítico. En ella decía que se había convertido en un cliché de sí mismo. Cuando leí Anatomía de un instante, no había leído todavía Soldados de Salamina, me pareció un escritor muy respetable. Se ha ido envolviendo en sí mismo y ha acabado convirtiéndose en un cliché.

¿Quién más se puede incluir? Tengo una relación personal con Luis Magrinyà, a quien tengo que incluir en esa lista. Obviamente muchos más a los que no he leído o que no tengo ahora en la cabeza. Felix de Azúa es un escritor que, a pesar de las terribles estupideces que dice en El País, hay que tener muy en cuenta porque escribe muy bien.

Hablando de los escritores de nacidos en los 60: en los últimos meses las mesas de novedades se han llenado de autores de esta década. El propio Cercas, Antonio Orejudo, Martínez de Pisón, Marta Sanz… ¿qué opinión te merece esta generación de narradores?

Al que mejor conozco es a Orejudo y, como cualquier persona que lo conozca, no se puede hablar mal de él. Al resto los he leído muy por encima. Mi formación es en ingleses y yo llevo como quince o veinte años leyendo literatura inglesa. A Marta Sanz no la he leído, a Martínez de Pisón le he leído algo muy por encima y no me acuerdo, a Orejudo le he leído casi todo y no se puede decir nada más que cosas positivas. Su libro lo tengo encima de la mesa y espero leerlo próximamente.

En Twitter te leemos que sigues de forma activa la actualidad futbolística, ¿crees que este deporte y la literatura es un oximoron?

No. Esa fase se pasó. Yo creo que nadie tiene vergüenza a la hora de hablar de fútbol. Igual da vergüenza decir según qué cosas o hacerlo desde un punto de vista demasiado popular, que es precisamente lo que a mi me interesa.

¿Por qué mostrar esa vertiente popular?

Creo que es el valor del fútbol. Toda esa gente que lleva diez años buscando manifestaciones populares en el reggaetón, en la cumbia… está ahí, en el fútbol. Pero, claro, como todo lo popular resulta desagradable, resulta pringoso, no nos gusta.

En ese mismo sentido, hay una tendencia a culturizar el fútbol y a hablar de Messi como el Mozart del área, ¿qué opinas al respecto?

Yo creo que forma parte de la prosa cipotuda. Estoy esperando desde hace tiempo que creen el premio Nobel de Periodismo Deportivo. Es algo que es urgente que se ponga en marcha para recompensar a la gente de las metáforas del mundo deportivo… es una verdadera estupidez. Ellos piensan que pueden acceder a según qué público convirtiendo el fútbol en un objeto de culto, pero la gracia del fútbol no está en leer fútbol.

Por último nos gustaría decirte una lista de nombres del mundo de la cultura y que nos digas lo primero que se te viene a la cabeza. El primero sería Santiago Gerchunoff.

Orgullo y cordura.

Vicente Luis Mora.

Sueños (siempre que le leo está hablando de sueños, para mí es una encarnación de los sueños)

Lorena García Maldonado.

La juventud prometedora

Sergio del Molino

La España medio vacía

Amarna Miller

Tinglado comercial

Juan Soto Ivars

Postcordura

Elvira Lindo

Reina del comercio

Barbijaputa

Si te digo la verdad, no he leído absolutamente nada de ella. Son cosas con las que prefiero no perder mucho el tiempo. Veo todo lo que se mueve alrededor del personaje, pero me suena tan falso, tan precocinado… que no me llama mucho.