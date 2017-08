A los 17 ganó el Nobel de la Paz. Tres años después, Malala publica un libro solidario

Su lucha en favor de los derechos sociales, especialmente la educación para las niñas, le han valido dos circunstancias excepcionales para cualquier persona de 20 años: sobrevivir a un atentado y ser la persona más joven en recibir un Nobel en cualquier categoría —el de la Paz con 17 años—.

Malala Yosufaiz es una celebridad del buen hacer: prueba de ello es que hace un mes, a las pocas horas de crear su cuenta de Twitter, ya tenía más de medio millón de seguidores.

Prueba de ello, también, es que su foto sosteniendo su primer libro —El lápiz mágico de Malala— ha tenido casi seis mil retweets.

Opened the mail and thrilled to find a copy of my first picture book, Malala's Magic Pencil! pic.twitter.com/Zwoa1f28cC