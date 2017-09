1-O: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

(Arte PlayGround)

Un grupo de neonazis sitiaba en un pabellón de Zaragoza a cientos de cargos electos de Podemos porque, según se dijo, no había suficientes agentes para defenderlos con garantías. Esta incapacidad se explicaría porque hay más de 6.000 policias nacionales y Guardia Civil desplazados en Barcelona, ocupados en tapar con lonas los dibujos de Piolín y Silvestre del barco de los Looney Tunes donde vivirán hasta el día del referéndum, cuya celebración deben impedir. El Govern catalán, pese a la ocupación policial y la persecución judicial, se niega a desconvocar la votación independentista. Hasta el momento, han detenido 14 altos cargos de la Generalitat que ya han sido puestos en libertad, y la ciudadanía se ha volcado en una suerte de movilización permanente para defender a los políticos [sic] de las fuerzas de seguridad del Estado [sic]. Se acerca el 1-O y no parece que nadie vaya a echarse a atrás. Todo el mundo coincide: estamos en un "punto de no retorno".

Por ello, la pregunta vuelve a ser obligada: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

1

Todo empezó en [inserte aquí su respuesta]

La respuesta, invariablemente, podría ser una fecha.

En setiembre de 2017, cuando el Govern habría consumado el golpe de estado aprobando la ley del referéndum. En setiembre de 2012, cuando Artur Mas movilizó la "Cataluña cabreada" y se embarcó en un relato independentista para cubrir la corrupción de su partido. El 2010, cuando el Tribunal Constitucional recortó el Estatut. En 2006, cuando el PP recogió firmas contra ese mismo Estatut. En 1996, con la presidencia de Aznar y su nacionalismo de "banderazos". En 1992, con el encarcelamiento y torturas a independentistas realizadas en el marco de la Operación Garzón. En los 80, por la tibieza de una izquierda inocente, cobarde, oportunista y traicionera que terminó cediendo terreno a los nacionalistas. En el 78, con el "café para todos" y el "no vamos a ser menos" de las autonomías.

Pero con esto, a veces, no basta y deberíamos regresar mucho más atrás: por ejemplo, a la situación de los catalanes bajo el franquismo, o a la reconfiguración que supuso la Segunda República Española, o al catalanismo político de la Lliga Regionalista, o a la publicación de La nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba, o incluso deberíamos seguir retrocediendo hasta 1714 y, de allí, paulatinamente, hasta 1480. Por lo menos.

Uno de los libros que ha tratado de sistematizar la respuesta a la pregunta "¿cómo hemos llegado hasta aquí?", reconstruyendo los avatares históricos que nos han llevado hasta este punto exacto, fue La formació d'una identitat, de Josep Fontana. Un texto que fue duramente criticado por trazar una historia propagandística que intentaba definir el pueblo catalán como una singularidad cultural, económica y política que se diferenciaría de los demás pueblos de Europa.

Sin embargo, Fontana asume abiertamente este carácter de manifiesto político, de invención nacional: "cualquier comunidad tiene tantas historias posibles como proyectos de futuro nutren a sus miembros. Y no hay nada extraño, en consecuencia, que cuando un colectivo no se siente reflejado por el tipo de historia que se le quiere imponer, reaccione planteando una alternativa". Y es interesante comprobar que quienes se dedican a desmontar la historia de Fontana —o cualquier otra "historia nacionalista"—, reconstruyendo estos mismos hechos, terminan confirmando, con su reconstrucción, la afirmación de Fontana.

2

Fantasías nacionales

Ya que las fechas no nos sirven —pues como hemos visto deben enmarcarse en un relato más amplio— quizá podríamos probar con otra hipótesis: hemos llegado hasta aquí por culpa del nacionalismo.

Oh, ya, parece la respuesta fácil.

Pero no, no hemos llegado aquí por culpa del nacionalismo catalán o del nacionalismo español. Tampoco por culpa de los "nacionalistas", en general, en oposición a los no nacionalistas o cosmopolitas o internacionalistas.

Quizá sea interesante no pensar solamente en el nacionalismo como un sentimiento irracional y primitivo, un instinto infrahumano o "una deformidad con la que ninguna persona racional o civilizada debería tener relación." Tampoco entenderlo como un esquema de pensamiento tribal, que superpone el grupo a la autonomía de la persona, ni como un movimiento reaccionario, egoísta y excluyente que persigue proteger la esencia —la sangre o el dinero— de la propia comunidad.

El nacionalismo puede ser y ha sido esta fiebre, pero las ideas de nacionalidad, como defiende el marxista David Miller, "son creaciones conscientes de cuerpos de personas, que las han elaborado y revisado con el propósito de dar sentido a lo que les rodea social y políticamente."

Su mensaje es muy claro: aunque rechacemos el concepto, y la palabra "nación" nos produzca urticaria, todos nos encontramos implicados en un proceso de construcción de identidades y lealtades políticas mediante las cuales nos aposentamos en el mundo. Nacionalista es el que reconoce abiertamente su pertenencia a una comunidad histórica, mientras que "el liberal progresista lo concede con reluctancia y vergüenza."

Las naciones no existen independientemente de las creencias que la gente tenga de ellas. Las nacionalidades son identidades activas. Y no son meras fantasías, sino que se elaboran en una intrincada red de costumbres, prácticas y entendimientos implícitos.

Pero también, como ha defendido Luisa Elena Delgado en La nación singular, fantasía sería la insistencia por parte de un Estado de defender la asociación entre normalidad nacional y cohesión social, al menos en el sentido psicoanalítico del término: "apoyo que da coherencia a lo que llamamos realidad, lo que hace posible e imposible a la vez la identificación colectiva."

3

Identidad, comunidad, territorio

Ahora, si aceptamos que la nacionalidad es solo un conjunto de creencias, una comunidad imaginada a partir de un contexto histórico concreto y siempre cambiante, lo que debemos preguntarnos es: ¿de qué creencias estamos hablando? ¿Y de qué ideas? Aquí van tres:

a) La identidad:

Negar que el movimiento independentista tiene hoy un componente identitario es un tanto ridículo, no solo por la negación de lo evidente, sino porque, de hecho, vivimos en cultura pública obsesionada con la identidad. Si se niega con tanta vehemencia es porque se asocia a un identitarismo excluyente y étnico que sobrevoló algunos discursos catalanistas a lo largo del s. XX, y que pervive en una forma más destilada en la concepción del hecho diferencial del pueblo catalán a partir de su mentalidad pactista, apego a la tradición y espíritu asociativo.

Sin embargo, las reivindicaciones "identitarias" —lenguaje, carácter, tradiciones— son las que hacen aflorar el "nacionalismo banal" de aquellos cuya identidad coincide con la oficialidad estatal, y no ven así problematizada su "diferencia". Como afirma Will Kymlicka, "el Estado representa la expresión —malgré lui— de una determinada cultura predominante". La nación es un marco para la libertad del individuo: el desarrollo de la identidad no puede darse al margen de esta identificación primera. Concluye Kymlicka: "la participación en una cultura nacional, lejos de inhibir la elección individual, es lo que da pleno sentido a la libertad individual".

En resumen: estamos todos embrollados en un juego de identidades y narrativas personales, mediante las que nos definimos en muchos niveles distintos. La cuestión está en descubrir si las coordenadas a partir de las que nos queremos definir caen en un discurso esencialista, racista y excluyente, o no lo hacen.

b) La comunidad política:

La discusión se enmarca entre el "qué pone en tu DNI" y "en el referéndum hemos de votar todos los españoles", es decir, en la discusión sobre si Cataluña es un sujeto político. La reclamación del derecho a la autodeterminación se basa precisamente en considerar que la nación catalana es un pueblo sin estado, es decir, un conjunto de ciudadanos unidos por simpatías comunes, que está dotado de un gobierno democrático constitucional razonablemente justo y que constituye una unidad moral (en términos de justicia global).

El problema está en qué sean esas "simpatías comunes", porque parece que lo reduce todo a una cuestión de afinidades electivas: "¿te sientes más cercano a un dirigente de Convergència que a un obrero de Murcia?". La insolidaridad que se atribuye al independentismo arranca precisamente de la voluntad de achicamiento del círculo de simpatías. Sin embargo, toda comunidad política —todo hermanamiento fraterno— termina por instaurar una relación triádica: tú y yo, por oposición a un él.

c) Los buenos motivos para la autodeterminación.

Aquí entramos en el terreno de lo fáctico: ¿se está oprimiendo al pueblo catalán? ¿se están vulnerando sus derechos lingüísticos? ¿existe un agravio económico que justifique la secesión? ¿hay necesidad de una reparación histórica? ¿las diferencias culturales reconocidas han de dar lugar a una relación asimétrica con el resto del estado? ¿la autodeterminación solo puede verse respetada con la independencia? ¿O puede contemplarse en un escenario federal?

La reflexión teórica no posible: solo es una batalla de datos y análisis contradictorios.

4

¿Entonces, cómo hemos llegado hasta aquí?

No hay respuesta a esa pregunta, y tampoco existe conclusión.

Pero, si aceptamos que no se trata de un choque entre nacionalistas y no nacionalistas -y que nunca se ha tratado de esto-, sino de comunidades escogidas (y no escogidas) que luchan políticamente por imponer sus lealtades e identidades, quizá podamos empezar a comprender que una fecha nunca explicará el problema. Que no hay historia ni verdad que reconstruya y explique "el problema catalán". Quizá, así, comprenderemos que en realidad no hay punto de no retorno ni punto de ruptura, tampoco "la solución": en política no hay grado cero.