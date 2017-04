Sólo hay dos escritores entre las 100 personas más influyentes de la revista Time

De algún modo, hay listas que se han erigido como valedores de la verdad en lo que a reconocimientos de méritos se refiere. Por un lado están aquellas como las nominaciones a los Nobel, al Balón de oro o a los Oscar, que emiten un juicio a nivel cualitativo, y, por otro, otras como la de Forbes o la de Times. La importancia de la de Time ( The 100 Most Influential People) radica en que influyente no significa bueno o malo.

Y es una perogrullada, pero lo cierto es que a nivel sociológico es muy importante un premio que no hace uso de una actitud maniqueísta, sino que simplemente analiza la realidad.

Por eso, porque se mueve en términos que se acercan a la objetividad, es relevante observar la lista de Time como una muestra representativa de la sociedad a nivel internacional.

Y en lo que nos preocupa a nosotros, el ámbito literario, hay que señalar que en la decimocuarta edición de esta peculiar entrega de premios sólo hay dos escritores. Y son la mitad que el año pasado: hasta cuatro literatos llegaron a formar parte del inventario de 2016 (Lin-Manuel Miranda, Ta-Nehisi Coates, Elena Ferrante y Marilynne Robinson).

Margaret Atwood, autora del best seller de los 80 The Handmaid’s Tale, ocupa esta lista dentro del apartado de iconos —la misma categoría de Neymar— y no es por una obra recientemente publicada: es por la serie que HBO ha estrenado en España y que está basada en su novela.

Lo cual, por un lado, es positivo porque significa que una novela escrita hace 32 años sigue teniendo vigencia en la comunidad internacional y Margaret Atwood ha sido elevada a la figura de George Orwell, en el sentido de los términos predictivos en los que se mueve la obra. Pero por otro lado, tiene un cariz negativo, ¿no se han escrito más novelas este año que lleven a su autor a ser una de las cien personas más influyentes?

Aparte de The Underground Railroad, la obra de Colson Whitehead, el segundo escritor seleccionado —éste en la categoría de artistas—. El libro del autor afroamericano le ha servido para hacerse con el Pulitzer, el National Book Award de narrativa y para situarse en los primeros puestos de las listas de libros más vendidos.

En este punto y sabiendo que hablamos de una lista copada por políticos, deportistas y gente del mundo de la farándula, cabe hacerse la pregunta, ¿estamos ante una representación del impacto de la literatura a nivel mundial? ¿Y de verdad sólo un libro escrito en el último año ha sido influyente a este nivel?