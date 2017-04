Este artículo tampoco te hará cambiar de idea sobre la literatura estadounidense

En los 70, la revista literaria de los estudiantes de Cambridge —que contaba con casi un siglo de vida y había publicado obras juveniles de escritores como Ted Hughes, William Empson o Sylvia Plath— vivía un momento de decadencia acelerada.

La falta de fondos había convertido a la publicación en algo irrelevante, en una sombra que se difuminaba contra el telón grisáceo de aquellos años. Difícilmente se podía pensar entonces que tan solo una década más tarde, en 1983, la misma revista cambiaría —para bien o para mal— la manera en que entendemos hoy la literatura inglesa.

Su nombre era Granta y después de su selección de 1983 llegarían otras muchas, como Best of Young American Novelists 3, publicada ayer mismo. Pero fue ese primer número de "Mejores novelistas jóvenes ingleses" el que dio forma a una generación, puesto que unía por primera vez nombres que luego se harían conocidos en todo el mundo, como los de Graham Swift, Martin Amis, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro o Ian McEwan.

La razón para este cambio radical en el destino de Granta se debió entonces a la influencia de dos jóvenes editores, Bill Buford y Pete de Bolla, que en 1979 tomaron las riendas de la revista y trataron de oponerse a la "poco reseñable" narrativa que se hacía en Inglaterra, con la voluntad de introducir en su país la (por entonces) ignorada y atrevida literatura estadounidense.

Desde ese momento, sus sucesivos editores han tratado de mantener esta actitud desafiante y renovadora, preparando números dedicados a los mejores novelistas jóvenes ingleses cada 10 años y abriéndose a otras literaturas, como la estadounidense (1996), la hispana (2010), la brasileña (2012) o la japonesa (2016).

Cuando Granta publicó el recuento correspondiente de la mejor literatura nueva hecha en Estados Unidos en la última década, nos surgieron ciertas incomodidades y dudas que no querríamos dejar de comentar.

El listado ha sido saludado con agrado por la prensa a ambos lados del Atlántico: Los Angeles Times, The Bookseller, LitHub o The Guardian lo han celebrado como un acto plural, diverso, respetuoso y no marcado estéticamente. Este último medio, por ejemplo, ha afirmado cosas como la que sigue:

"Los tochos escritos por señores blancos ya no tienen la autoridad que tuvieron. En la última década, la agitación ha servido para ampliar las formas y temas considerados serios, ha permitido que más mujeres y personas de color entraran en el canon. Y si la tercera lista de Granta vale como prueba, la agitación ha sido un éxito".

Y sin embargo, la selección de los 21 mejores narradores jóvenes de Estados Unidos suscita muchas dudas que podrían resumirse en que la inmensa mayoría de los nombres ya eran muy conocidos antes de la publicación de la lista.

Pero examinemos la cuestión mediante algunos números interesantes: de los 21 autores, 8 han sido publicados en el mundo anglosajón por el sello editorial más grande del mundo, Penguin Random House, y 7 por Granta Books, la editorial asociada a la propia revista, lo que deja tan solo 6 "huecos" para pequeñas editoriales.

Por otro lado, el límite de Granta para escoger a estos jóvencísimos escritores es que tengan menos de 40 años —edad provecta en sociedades con una juventud menos expansible que la nuestra— lo que permite que bastantes de ellos ya sean casi celebrities en el mercado estadounidense: muchos han recibido o sido finalistas de premios importantes, como el Man Booker Prize o el Dylan Thomas y, según revela Los Angeles Times, Garth Risk Halberg consiguió 2 millones de dólares por La ciudad en llamas, Emma Cline otros 2 por su trilogía iniciada por Las chicas, y Knopf pagó 7 cifras por la novela Homegoing, de Yaa Gyasi.

Ante estas datos, uno no puede dejar de preguntarse si realmente el "canon rompedor" que pretende crear Granta tiene alguna utilidad, o si verdaderamente viene a ser más bien la celebración de una supuesta diversidad desafiante políticamente —que se queda, al final, en una confirmación de lo que ya opinaban previamente las grandes editoriales—.

Veamos un último número, no obstante, porque este puede ser aun más definitivo: de los 21 autores, 12 están o estarán en breves traducidos ya en España (es el caso de Karan Mahajan, Lauren Groff, Yaa Gyasi, Dinaw Mengestu, Garth Risk Hallberg, Greg Jackson, Ottessa Moshfegh, Catherine Lacey, Ben Lerner, Anthony Marra, Emma Cline y Jesse Ball), y mayoritariamente de la mano de sellos poderosos.

Esto no querría decir nada si no tuviéramos en cuenta las serias dificultades que presenta la comunicación literaria entre EEUU y España. Que más de la mitad de los autores supuestamente nuevos recomendados por Granta ya estén publicados en un país tan literariamente atrasado como el nuestro es muy revelador.

Cuando el número 97 de Granta — Best of Young American Novelists 2 (2007)— salió a la luz, el periódico The Telegraph publicó un artículo comentando lo acertado de la selección. Según el medio británico, la lista era una clara mejora respecto a la original de 1996, que había tenido un impacto limitado y de la cual se había excluido a los autores mayores de su generación (los Vollmann, Foster Wallace, etc., dando en el clavo únicamente con Lorrie Moore, Jeffrey Eugenides y Jonathan Franzen)

En 2007, en cambio, solo dos de los nombres eran muy conocidos (Jonathan Safran Foer y Nicole Krauss), y sin embargo la propuesta tenía una calidad media muy alta, era muy atrevida por su "composición multiétnica", con un tercio de los seleccionados teniendo orígenes no-estadounidenses, y presentaba una significativa equidistancia respecto a las escuelas e influencias narrativas.

En cierta medida, en aquel momento la selección fue representativa de lo mejor que contenía (en acto y en potencia) la joven literatura de EEUU. Y ahora parece que hayan querido repetir la jugada de manera muy similar, como señala el hecho de que la prensa haya alabado exactamente lo mismo en la lista de 2017 y en la de 2007 (a excepción, es cierto, de una mayor presencia femenina en el número actual).

Y el problema no es que los escritores elegidos sean malos —que no lo son, de ninguna manera, como evidencia la presencia de Emma Cline, Ben Lerner o Catherine Lacey— sino que lo que hace 10 años era arriesgado hoy ha sido fagocitado por el sistema.

¿De verdad Granta nos quiere hacer creer que oponerse a la Gran Novela Americana, a estas alturas, sigue siendo algo innovador, fresco y joven?

Esperemos que para 2027 la revista tenga ocasión de volver a hacer de las suyas. Que de verdad vuelva a sorprendernos.