Todas las cosas mágicas que te puedes encontrar en un libro de segunda mano

Un libro es un lugar especial para guardar cosas: es bastante fácil predecir quién va a abrirlo y quién no, llega a mucha gente, tiene una larga vida y —a no ser que cuentes con una Biblia-licorera como la de Homer Simpson— solo permite esconder pequeñas hojas, postales o documentos.

En algún momento de nuestras vidas todos guardamos algo en un libro, ya sea una fotografía antigua o una carta.

Y claro, es también frecuente que eso luego se nos olvide y el libro acabe con los años en una librería de segunda mano o en las estanterías de un familiar casi desconocido.

En un hilo de Reddit han querido recopilar una serie de las mejores cosas que puedes encontrarte entre las páginas gastadas de un ejemplar de la Biblia, entre dos arcaicas recetas de cocina, o pegado a la contraportada del libro de cuentas de tus padres.

Y hay de todo: desde enternecedoras historias de amor entre abuelos a relatos más tristes, pasando por experiencias psicodélicas e imprevistas sumas de dinero.

¿Qué puedes hallar en un libro de segunda mano? Estas son algunas respuestas.

1. 500 dólares

«No soy religioso, pero un día en un hotel cogí una de esas Biblias que ponen en todas las habitaciones de hotel (especialmente en los anteriores a los años 90...).

Yo tendría 13 años y encontré 500 dólares dentro. Uno de los pasajes estaba subrayado, aunque no recuerdo el versículo. Mis padres me dejaron quedarme con la mitad del dinero y la otra mitad se la donamos a todos los indigentes que vimos por la calle en los siguientes dos o tres días... 20 dólares cada vez (Esto fue idea mía, ¡ellos querían gastárselo en cenar un entrecot! Hah)».

2. Diez tréboles de cuatro hojas

«Me encontré diez tréboles de cuatro hojas en un libro de Stephen King. Por cierto, era El cazador de sueños».

3. Una carta de amor de tu abuelo a tu abuela

«Cuando murió mi abuelo recibimos su colección de libros. Y en una guía de botánica escocesa encontré una nota manuscrita de mi abuelo a mi abuela en la que le deseaba un feliz cumpleaños, y le decía que disfrutara mucho su tiempo en Escocia y que la quería. Eso fue suficiente para hacer que yo tuviera los ojos húmedos, porque mis abuelos nunca demostraban públicamente que se querían».

Mi abuela sufrió un grave infarto cuando tenía 30 y pico años, y eso tuvo como consecuencia que tuviera la mente de alguien de 12 años durante el resto de su vida. Mi abuelo desde entonces fue su cuidador, por lo que leer una carta en la que decía que la quería de una manera tan romántica fue bonito».

4. Una hoja de marihuana

«Me encontré una hoja de marihuana prensada entre las páginas de un libro de arte de los años 70. Por desgracia, se deshizo en cuanto la saqué del libro para conservarla».

A lo que otro usuario de Reddit contestó: «¿Trataste de conservarla en tus pulmones? Eso destruye las hojas».

5. Notas secretas entre dos amantes

«Me compré un pack de varias revistas de cocina gourmet de los años 50. Había una inscripción en ellas que decía claramente que habían sido un regalo de bodas... aunque entre varias de las páginas encontré notas amorosas entre la novia y su amante».

6. El recibo de una carnicería... por valor de MUCHA carne

«Encontré un recibo de una carnicería de Manhattan que data de 1985. ¡La persona compró 450 dólares de carne!»

7. Postales tristes

«Tengo muchos libros. En ellos he hallado dinero, notas de amor o flores de 1910. Pero la mejor cosa que he encontrado nunca es una postal de una hija a su padre. Una fotografía de Ibiza y el texto "Te quiero, papá. Estoy pensando en ti. El padre escribió un pequeño mensaje en la postal: 'Por qué no puedo ser feliz'. Nunca sentí una conexión mayor con nadie».

8. Los restos de una venganza

«Una amiga mía tenía un hermano que se reía mucho de ella por leer libros. Entonces ella decidió regalarle un libro todas las navidades... con un billete de 20 dólares dentro. Su hermano siempre se quejó de los regalos de su hermana y nunca mencionó el dinero. Ella cree que él tiró los libros o los regaló. Que te jodan, Steve».

9. Fotografías de estudiantes desnudos

«Cuando trabajaba en Libros a mitad de precio", encontré dinero, polaroids de gente desnuda, marihuana... Pero las fotos de desnudos estudiantiles eran especialmente típicas».