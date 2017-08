Casi nadie se ha atrevido a criticar estos libros

Una mala crítica contra un libro que todo el mundo ha aceptado como bueno es, para escritor y editorial, como un gol en contra en el minuto 90 cuando vas ganado 6-0. Jode, pero normalmente apenas tiene impacto sobre las cifras totales.

Y a pesar de eso —o quizás, por eso, sabiendo que su crítica no va a tener el impacto que tendría con otros libros—, hay críticos antiesnobistas que se lanzan al teclado como el salmón cuando vuelve al río para desovar: a contracorriente.

Una acción no exenta de mérito habida cuenta de los peligros a los que se expone, así como por la dificultad de encontrar mácula en lo que público y crítica se ha empeñado en elevar a la categoría de intocable.

Este texto es por lo tanto un homenaje a aquellos críticos, por dar argumentos para rebajar el componente divino de algunos libros. Pero también es una lista que evidencia que no es oro todo lo que reluce:

Patria de Fernando Aramburu (Tusquets, 2016)

Por: Pau Luque Sánchez en El País

"Si lo que se pretendía con Patria era armar una epopeya narrativa que tranquilizara nuestras conciencias confirmando que ellos eran los malos y los fanáticos y los burros de pueblo y nosotros los buenos (un poco cobardes, pero buenos al fin y al cabo), Patria funciona —y lo digo sin sarcasmo— a la perfección".

Las Chicas de Emma Cline (Anagrama, 2016)

Por: Dwight Garner en The New York Times

"Creo que muy a menudo las frases se doblan sobre sí mismas. Cline intenta exprimir demasiado el significado de cada momento.

Todo en Las chicas está demasiado calculado. Las frases, enunciadas en forma de tesis, atascan los circuitos de esta novela. Cline tiene algo interesante que decir sobre cómo se mueven las chicas jóvenes por el mundo, salvo cuando lo cuenta en vez de mostrarlo. Ahí el libro, simplemente, se colapsa".

La España Vacía de Sergio del Molino (Turner, 2016)

Por: Layla Martínez en Oculta Lit

"El autor no consigue salirse del mito de un interior español marcado por la penuria, la estrechez y el retraso, de la imagen de una tierra pobre y árida donde apenas puede producirse nada y en donde lo único sensato que se puede hacer es marcharse. Esto es evidente a lo largo de todo el libro, pero en mi opinión es especialmente grave en los momentos en que pasa la línea de lo ofensivo para la gente que vive en el campo".

Instrumental de James Rhodes (Blackie Books, 2015)

Por: Santiago Gerchunoff en El Español

"Su exitosa recepción en España dispara muchas preguntas: ¿los que van a los conciertos de Rhodes son fanáticos de la música clásica o ciudadanos concienciados por la situación de los niños violados? ¿Rhodes toca muy bien el piano “a pesar de” que fue violado o precisamente “porque” fue violado o ninguna de las dos cosas? ¿Deberíamos llamar a Rhodes “el ex niño violado que toca muy bien el piano” o “el hombre que toca muy bien el piano habiendo sido un niño violado”? ¿Es necesario o importante establecer alguna relación entre música clásica y violaciones infantiles o, más en general, entre arte y sufrimiento? ¿No se puede disfrutar de la música clásica sin que te “salve” de nada? ¿El “verdadero valor” del arte es su poder terapéutico?"

Mi Lucha de Karl Ove Knausgard (Anagrama, 2009-?)

Por: Alberto Olmos en El Confidencial

"Sin embargo, Knausgard no sale de la nada, tiene gloriosos precedentes. Si han dado o asistido a un taller literario, sabrán de qué les hablo. Hay una señora, siempre hay una señora, que se pone a escribir a media tarde y, para el día del taller, una semana después, ha redactado 50 páginas sobre su vida, de las que piadosamente se le deja leer solo dos. Su vida no le interesa a nadie; su prosa es simple escritura corresponsal; su plan narrativo no tiene otro objeto que llegar al siguiente 'yo'. Como no tiene lectores, va a un taller a torturarlos.

En Noruega, esta señora se llama Karl Ove Knausgard".

Gloria Fuertes (y las antologías y reediciones en el centenario de su nacimiento)

En Oculta Lit

"En realidad, el cien cumpleaños de Gloria Fuertes no está sirviendo para darle un sitio a la autora en el panteón de los escritores, no se la introduce en el canon ni se reescribe la historia de la literatura con su nombre, que es lo que se simula, sino que está sirviendo para que algunas editoriales hagan el agosto (o la Navidad) convirtiendo a Gloria Fuertes en un elemento de marketing que aprovecha la fuerza del feminismo y de la liberación sexual".

Sumisión de Michel Houellebecq (Anagrama, 2015)

Por: Ana Matellanes en Koratai

"Sumisión es, en definitva, una novela irregular, que ha creado interés por todo el ruido generado a su alrededor pero que no representa un diferencial en el panorama literario. Algunas voces señalan que es la peor novela de Houellebecq hasta el momento, si bien se deja leer".

El espíritu de la ciencia-ficción de Roberto Bolaño (Alfaguara, 2016)

Por: Carlos Pardo en El País

"Estas y otras escenas bastarán para satisfacer a los bolañistas, pero, puestos a soñar qué sorpresas podrían salir en el futuro de la chistera de los inéditos, uno hubiera preferido la rotundidad de alguna obra breve con mérito propio (pienso en Amuleto) y no el anuncio del autor que sería y de los tics más imitados por sus epígonos: la conciliadora sublimación de la vida miserable como obra literaria, las subtramas de nazis y conspiraciones, chistes para lectores eruditos, reivindicación de la cultura popular y un romanticismo cercado por la violencia y la insignificancia".

Homo Deus: Breve historia del mañana de Yuah Noval Harari (Debate, 2015)

Por: José María Herrera en ABC

"Ningún narrador omnisciente sabe nunca tanto como estos visionarios de cuento de hadas. Harari es, de hecho, la reina de los elfos. No sólo puede dar cuenta de cada paso dado por la humanidad, sino justificar cómo todo lo que la ha traído hasta aquí constituye un paradójico error que le va a costar su prevalencia natural. Aunque la ciencia a la que apela constantemente no sabe aún cómo ni por qué el cerebro tiene conciencia de sí mismo, su hipótesis es que se trata de un vacío que fue útil durante setenta mil años (en el que prosperaron los mitos de que antes hablábamos) y ahora resulta una rémora enojosa que otorgará inevitable ventaja a las máquinas".

También esto pasará de Milena Busquets (Anagrama, 2014)

Por: Javier en La biblioteca de Javier

"También esto pasará es una novela de paso, y un tibio recorrido por las tristezas y soledades de una mujer rencorosa. Aunque, en el fondo, y después de leer el libro, ella misma se lo ha buscado".

Aquí estoy de Jonathan Safran Foer (Seix Barral, 2016)

Por: Xaime Martínez en Playground

"Porque, no nos engañemos, Aquí estoy quiere ser un best-seller. No quiere ser una novela que se venda muy bien, quiere ser un b-e-s-t-s-e-l-l-e-r , y por ello toma una fórmula trillada —la novela americana judía de Philip Roth, tipo Operación Shylock— y la rebaja con un poco de agua.

Foer hace un subproducto light , y lo que en Roth es tensión estética, atrevimiento e ironía, aquí se convierte en una prosa sentimental y cursi".