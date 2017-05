¿Te falta tiempo para leer? Aquí 6 buenos libros que leerás en menos de 1 hora

“Es que no tengo tiempo” es la excusa que se escucha en todos los círculos cuando alguien intenta justificarse por no leer. Para leer 2666 o La broma infinita es posible que no, que muy poca gente tenga tiempo o paciencia para hacerlo en menos de un mes (o en toda la vida).

Pero, por suerte, las opciones literarias son, si no infinitas, sí inabarcables para un muggle como el que escribe esto. Por suerte y por desgracia. Por desgracia, ya que es imposible leer todo lo que se ha escrito y, por suerte, porque hay libros para todas las personas, periodos emocionales y tiempos.

Así que, para que no acudas a la excusa de no tener tiempo, te hacemos una lista de seis libros –tanto clásicos como actuales- que puedes leer en lo que dura un capítulo de Juego de Tronos , en lo que engordan unas lentejas o en lo que te haces un par de viajes de ida y vuelta en el metro.

El jugador

Fiódor Dostoyevski

Probablemente El jugador sea la novela perfecta para iniciarse en el universo de Dostoyevski. Pasión amorosa y juego son las pulsiones alrededor de las que gira este libro de tintes biográficos. No obstante, es una obra que va mucho más allá: El jugador es una representación de la idiosincrasia de la Rusia del Siglo XIX.

Escrito hace 150 años, El jugador es un libro con vigencia en pleno 2017.

Seda

Alessandro Baricco

La contraportada ya lo advierte, no es ni una novela ni un cuento: es una historia. Seda, la obra de Baricco –posiblemente el autor italiano con más proyección internacional del momento-, es la historia de Hervé Joncour, comerciante que atraviesa el mundo para llegar a Japón en busca de gusanos de seda.

De una sencillez estética que abruma y con un tono poético que dota de lirismo a la obra, Seda es la opción perfecta para una tarde de domingo.

Estupor y temblores

Amélie Nothomb

Con estupores y temblores, así es como el emperador pedía a sus súbditos que se presentaran ante él.

Con esta obra Amélie Nothomb hace una anatomía de Japón, de sus costumbres y de cómo las normas no escritas se imponen a unos ciudadanos que no se cuestionan nada. La ironía y el ácido sentido del humor es el estilo a través del cual Nothomb narra la historia de Amélie, una joven belga que, ilusionada, empieza a trabajar en una multinacional de Tokio.

Buenos días, tristeza

Françoise Sagan

Buenos días, tristeza es una historia que ya conocemos porque hemos visto varias veces: Cécile, adolescente de 17 años huérfana de madre, vive con su padre en plácida complicidad. Sin embargo, la llegada de una madrastra, desencadena todo un conflicto. Lo que varía en el libro de Françoise Sagan con respecto a la-típica-historia-de-madrastra es el tratamiento de los personajes y las conclusiones en las que desemboca la obra.

Habiendo sido escrita y publicada cuando Sagan (apellido ficticio que la autora toma de un personaje de En busca del tiempo perdido) tenía 19 años, otro de los atractivos de Buenos días, tristeza es el in crescendo de la tensión de la trama.

La pertenencia

Gema Nieto

Auspiciada por Alberto Olmos -editor invitado en 2016 en la editorial Caballo de Troya- y por méritos propios, Gema Nieto se convirtió en uno de los fenómenos literarios de España en 2016.

En La Pertenencia, Nieto narra en primera persona los dramas de una mujer que sobrepasa la treintena. Desde la muerte de su madre con 13 años hasta el tiempo en el que escribe el libro, la novela debut de Gema Nieto consigue un brutal tono intimista que acompaña al lector de principio a fin.

El duelo es esa cosa con alas

Max Porter

El primer libro de Max Porter ha sido la sensación en Inglaterra y su impacto en España no es nada desdeñable. En él, un padre de familia que vive obsesionado con Ted Hughes y tiene dos hijos, queda viudo. Desde entonces será visitado por un cuervo, un cuervo negro que representa el duelo y que llega para ayudarle en el camino del sufrimiento.

A pesar de ser catalogado y vendido como novela, el tono y la estructura poética del libro lo convierte en una obra híbrida del que ya dijimos “de su lectura se desprende que es poesía”.