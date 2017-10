10 libros que no te puedes perder, y menos durante el mes de las escritoras

#LeoAutorasOct es una iniciativa de carácter simbólico, fechada en un mes simbólico y llamada a tener un alcance importante.

Un pequeño recordatorio: #LeoAutorasOct es una campaña de concienciación. Leemos autoras todo el año, no solo en octubre. — Carbaes (@trad_carbaes) 2 de octubre de 2017

La campaña atiende a cuestiones de desigualdad y asimetría de género en lo que a consumo literario se refiere: basta con echar un vistazo a la biblioteca personal de cualquier hijo de vecino para cerciorarse de cómo los nombres masculinos copan los lomos de los libros.

En palabras de Sarah Manzano, una de las impulsoras: “es una manera de alzar la voz contra la ausencia de nombres femeninos en los grandes premios, en las listas de los más leídos o en los catálogos editoriales”.

Esta vindicación de la literatura escrita por mujeres nació el año pasado fruto de una apuesta en común entre blogueras. Su origen radica en el Victober, un reto impulsado por las booktobers de habla inglesa, quienes durante el décimo mes del año se comprometen a leer literatura de la época victoriana escrita por autoras.

El #LeoAutorasOct, sin embargo, tiene un día de celebración absoluta: el primer lunes siguiente a la festividad de Teresa de Jesús. Este año será el 16 y la Biblioteca Nacional de España —junto a otras dos asociaciones— celebrará el Día de las Escritoras bajo el lema Mujeres, saber y poder.

La campaña de concienciación —por llamarla de algún modo— es también un reto. Un reto al que se están sumando cientos de internautas que se comprometen a leer x libros de mujeres a lo largo del mes de octubre.

Y para facilitarte la selección de libros en este compromiso, te proponemos algunos de los diez mejores libros que hemos leído este año:

1. El universo de cristal. La historia de las mujeres de Harvard que nos acercaron a las estrelllas de Dava Sobel (Capitán Swing)

"Narra las historias de las físicas, matemáticas y astrónomas que contrató el Observatorio de Harvard para este campo. No era lo habitual en el resto de observatorios, por lo que aquella institución se convirtió en una pequeña isla en la que dejaron de caminar por sus pasillos solo varones". (Astrid Otal)

2. Más vale Lola que mal acompañada de Raquel Riba Rossy (Lumen)

"Y al final, leer Más vale Lola que mal acompañada es liberador. Porque aunque para algunos lectores quisquillosos su mensaje resulte demasiado intenso, lo cierto es que alguien tenía que sacarse la catana. Alguien tenía que decirlo". (Luna Miguel)

3. Cuaderno de campo de María Sánchez (La Bella Varsovia)

"María Sánchez sabe leer el mundo rural para extraerle sus mejores valores y descubrir qué nos puede revelar de nosotros mismos. En la obra de la poeta cordobesa la autobiografía, la historia familiar y la biología se entreveran y logran hablar de otras muchas cosas.

Así, en cierta medida, Sánchez levanta una realidad melancólica, que a un mismo tiempo es consciente de los problemas que plantean las sociedades vinculadas a la ganadería y del olvido a que están siendo sometidas, pero que también es capaz de reformularlas". (Xaime Martínez)

4. El país donde florece el limonero. La historia de Italia y sus cítricos de Helena Attlee (Acantilado)

"Los limones —y las mandarinas posteriormente— fueron para la Cosa Nostra la puerta de entrada a la criminalidad, la primera herramienta con la que experimentar para luego desarrollar distintos y complejos mecanismos de extorsión y especulación.

Porque, igual que la canción popular inglesa que dice que por un clavo se perdió un reino, en Italia, por una semilla se creó la mayor organización criminal del mundo.

Por una semilla, como dijo Franchetti tras visitar Italia en 1876: “el perfume de las flores de azahar empieza a oler a cadáver "". (Alberto del Castillo)

5. Quédate este día y esta noche conmigo de Belén Gopegui (Literatura Random House)

" No se me ocurre qué formato debería tener una reseña que hiciera justicia a la última novela de Belén Gopegui. Quizá un correo en Gmail o un escrito en GoogleDocs, incluso pienso que lo único sensato sería redactarla directamente en la barra de búsqueda del navegador. Lo que sí tengo claro es que tendría que ser una carta, una misiva, que empezara con un "Estimado Google", pero que en realidad se dirigiera solo a Belén Gopegui, a ella y a sus lectores. Una carta que no fuera ni privada ni pública, que fuera más bien una acción, un intento de transformar las cosas." (Eudald Espluga)

6. El libro de Aurora de Aurora Bernárdez (Alfaguara)

"Y El libro de Aurora, entonces, es la prueba de que existe cierta pureza en las palabras de quienes no saben con certeza si alguna vez su obra llegará a algún lector. El suyo es un trabajo de humildad que golpea cada página, cada verso y cada escena de su vida." (Luna Miguel)

7. La cámara sangrienta de Angela Carter (Sexto piso)

"El conjunto de relatos recogidos en La cámara sangrienta se sustenta sobre cuatro pilares: los cuentos fantásticos, las narraciones tradicionales o folclóricas, el feminismo y el psiconanálisis.

Por muy improbable que suene la combinación, en la voz de Angela Carter estas referencias funcionan con fuerza y de manera simultánea.

El procedimiento es aparentemente sencillo: la narradora extrae "el contenido latente de los cuentos tradicionales" y lo emplea "como punto de partida de nuevas historias", que entonces revelan su sustrato "violentamente sexual"". (Xaime Martínez)

8. Diario de un incesto de Anónima (Malpaso)

"La autora de Diario de un incesto , ¿buscar expiar un sentimiento de culpa? ¿Quiere reconstuir su experiencia fragmentaria y reapropiarse de ella mediante la escritura? ¿Podemos ver su confesión como un ejercicio espiritual? ¿aspira a ajustarse a un orden, a ser reconocida? ¿busca una verdad que trascienda sus vivencias?" (Eudald Espluga)

9. Cuando éramos hermanas de Sheila Kohler (Alba editorial)

"El corsé de una sociedad machista oprime a las hermanas en su etapa adulta. A Sheila por conocer las infidelidades de su marido, éste no forzarse en ocultarlas y tener que tragar con ellas.

A Maxine por la desencarnada violencia a la que le somete un marido psicópata del cual se sugiere que ha tenido acercamientos a la pederastia. Carl, el marido, agrede a sus seis hijos y a su esposa mientras, irónicamente, salva vidas en quirófanos de todo el mundo". (Alberto del Castillo)

10. El libro de la vagina de Nina Brochmann y Ellen Stokken Dahl (Grijalbo)

" “Dejémoslo claro de entrada: las chicas sanas que han llegado a la pubertad manchan de flujo las bragas. Todos los días”.

¡Boooom! ¿Qué sorpresa se habrán llevado algunos al leer esto, verdad? Por lo visto, el flujo vaginal es una de las cosas más normales del universo, pero resulta que nosotros, como sociedad, hemos preferido pensar que no, que eso no era lo normal, que teníamos que inventarnos duchas vaginales, protegeslips perfumados con fresas o hasta un montón de palabras despectivas para referirnos al olor de nuestras secreciones. Pero es que “unos bajos saludables huelen. Simplemente es así […] Y en realidad no huele mal; tan solo es un olor intenso”". (Luna Miguel)