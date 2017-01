«Las pollas no son lo único que me interesa. Me gusta mostrar todos los órganos de una manera viva»

“Hombres, mujeres, Pekín y muchísimas erecciones.” Así es como la editorial Taschen presenta el libro que recoge toda la obra de Ren Hang, el artista chino que empezó a revolucionar la fotografía hace apenas cinco años con sus desnudos, su libertad y su retrato descarnado de la juventud.

Gracias a su actividad primero en Flickr, en Tumblr y luego en Instagram, Hang consiguió difundir sus imágenes rápidamente, llegando a un público joven como él que encontraba en su arte una especie de salvación.

Porque aunque muchos piensen que su obra sólo ha alcanzado la fama por el uso excesivo de cuerpos desnudos, escenas desenfrenadas y orgías, en realidad, lo que Ren Hang ha puesto de manifiesto es que en la sociedad china hay una nueva generación deseosa de saltarse las normas, de vivir sin imposiciones y de luchar contra la censura.

Hang, como otros artistas chinos considerados por su gobierno como “radicales”, también ha sido censurado. Sin embargo, el alcance internacional de su fama a través de la red ha hecho que nadie pueda silenciar su obra, llegando a convertirle en uno de los referentes de la nueva fotografía a nivel mundial.

Tanto es así que un sello tan reconocido como Taschen acaba de publicar una selección de su obra más célebre, así como imágenes inéditas que suponen el salto de Ren Hang de la red al papel.

“Hombres, mujeres, Pekín, y muchísimas erecciones” es lo que encontraremos en su libro rojo, sí, pero también reivindicación, autonomía, feminismo, pasión y mucha naturalidad. O como él mismo ha dicho alguna vez: “Las pollas no son lo único que me interesa. Me gusta mostrar todos los órganos de una manera fresca, viva y emocional”.