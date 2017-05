Consejos para mujeres blancas y jodidamente ricas, por Ivanka Trump

De su madre ha heredado la afición a la escritura y de su padre la ambición desmedida y una fortuna incuantificable. De la unión de ambas cosas nace Women Who Work (Mujeres que Trabajan), la obra que Ivanka Trump ha publicado esta semana bajo el sello de Penguin.

El libro, según aseguran las primeras reseñas en The Guardian y en The New York Times, son 288 páginas de consejos al género femenino para compatibilizar la vida laboral, la familiar y el glamour desde la perspectiva de la experiencia personal.

No deja de ser curioso que una persona que ha nacido en el seno de una familia que tiene dinero por castigo, se dedique a dar consejos de cómo gestionar tu situación económica y familiar. Y no es que a Ivanka Trump le penalice ser hija de quien es. El problema es que Ivanka Trump es consejera de la Casa Blanca y, consecuentemente, prisionara del parecer de su padre.

Women Who Work es el segundo libro de Ivanka, que en 2009 publicó The Trump Card. The Trump Card es un libro sobre el que hemos dicho que “contiene una especie de pseudo-feminismo con el que trata de empatizar con el lector”. No es revelador, pero sí un indicativo de su pensamiento: ella defiende los piropos de los obreros bajo la justificación de que es una consecuencia de ser “cromosómicamente correcta”.

Por esta razón —y otras tantas que tan bien explicó Scarlet Johansson— no es extraño que buena parte de los que han leído el nuevo libro de Ivanka Trump piensen que existen tintes hipócritas en las razones que se esconden detrás de la escritura de sus páginas.

Porque, a pesar de haberse autodenominado como mujer empoderada, feminista y trabajadora, la joven Trump reproduce una serie de conductas bastante lejanas de lo que precisamente dice reivindicar.