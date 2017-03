Con todos ustedes, el grupo de escritores que recitan desnudos en los bares

Naked Boys Reading es la suma del amor por las sesiones de micrófono abierto y el descaro de Barney Stinson haciendo el hombre desnudo.

La audiencia de un bar de Todmorden (Inglaterra) y Lara Williams, periodista de The Guardian, tuvieron este fin de semana una cita con este colectivo cuyo dress code es ninguno. Este grupo, que podría ser traducido simplemente como Chicos Desnudos Leyendo, se dedica a recitar fragmentos de poesía y novelas por distintos tugurios de distintos lugares. Sorprendentemente el nombre no engaña a nadie.

En la cita de Todmorden, los Naked Boys Reading optaron por leer fragmentos de las hermanas Brönte.

Pero en el absurdo de la actitud de estos buenos hombres se extrae también un compromiso social. De hecho, Sharon Husbands, cofundador del colectivo y doctor en filosofía, hizo su tesis sobre la sexualidad y el género y sabe bien lo que hace: «La desnudez proporciona dos cosas: una nueva lente y modalidad para los textos, y la experiencia de ser leído.»

Esta gente no sólo lo peta en baretos de poca monta, sino que tiene una proyección internacional y, según afirma su calendario, en junio actuarán en Berlín.

No obstante, los Naked Boys no son tan originales como puede parecer. La influencia del colectivo viene dada de The Naked Girls Reading, un grupúsculo más desarrollado que nació en Chicago en 2009 de la mano de Michelle L’amour y Franky Vivid que hacen básicamente lo mismo y que han actuado en más de 25 ciudades.

Sería interesante preguntarles si les funciona aquello de: "Imagina que la audiencia está desnuda."