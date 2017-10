Laurie Penny: “Este es un libro sobre amor y sexo en tiempos de austeridad”

Esto no es un cuento de hadas.

Esta historia trata de cómo el sexo, el dinero y el poder ponen límites a nuestras fantasías. Es una historia sobre cómo el género controla nuestros sueños. A lo largo de la historia de la humanidad, se han librado las batallas políticas más importantes en el campo de la imaginación y los relatos que nos permitimos contar dependen de aquello que podemos imaginar.

Las mujeres, como cualquier otra clase oprimida, aprendemos a temer nuestra propia rabia. Nuestro descontento es legítimamente aterrador. Sabemos que si alguna vez llega a salir, puede herirnos, o peor, podemos ser abandonadas. Una prueba inequívoca del privilegio social es cuánto enfado se puede expresar sin correr el riesgo de ser expulsada, detenida o socialmente excluida, de modo que reprimimos nuestra ira como si fuera comida en mal estado hasta que se pudre y nos pone enfermas.

Este es un libro feminista. No es un manual de instrucciones ligero sobre cómo negociar con el patriarcado moderno, con un toque picante y una palmadita en la espalda. No es un libro encantador y reconfortante sobre sexo, compras y zapatos. Soy incapaz de escribir sobre esas cosas. No puedo obligarme a sonreír para que tú te sientas mejor. No confíes en que este sea un libro para alcanzar la felicidad en un mundo hecho mierda.

Tampoco es un estudio académico. Es un texto polémico basado en la investigación, la experiencia y los años escribiendo y luchando en la escena queer y feminista de Gran Bretaña y América y en la red. He visto a suficientes mujeres avergonzadas al hablar de violación, o amenazadas de muerte por intentar acceder al sistema de salud reproductiva; he visto a suficientes hombres apaleados o acosados hasta inducirles al suicidio por no ser lo bastante machos y heteros; a suficiente gente de ambos sexos y todos los géneros desesperada por vivir según los dictados de unos estereotipos de éxito que no habían elegido.

Este es un libro sobre amor y sexo en tiempos de austeridad, sobre género en el neoliberalismo. El neoliberalismo es el intento de reorganizar la sociedad y el Estado en función de una idea de mercado. El neoliberalismo proclama que la lógica del mercado y el dinero es el mejor indicador de la felicidad humana. El neoliberalismo también dice que no se puede confiar en los seres humanos, así que deben ser los mercados los que dictaminen lo que la gente quiera. Por tanto, todo tipo de interacción humana –desde el sector público a las aventuras íntimas de amor y deseo– debe construirse para funcionar con una lógica de mercado, con mecanismos integrados de competición y control de costes. Toda elección personal, incluidas las elecciones democráticas, deben quedar enmarcadas dentro de la lógica del mercado: la misma carne puede ser modificada en favor de un beneficio económico.

Nos dicen que eso es la libertad. El neoliberalismo es un intento de construir una «maquinaria de libertad», en palabras de David Friedman, en la cual los seres humanos son criaturas económicas en primer lugar y por encima de todo. Todo lo que hacemos debe ir destinado a «maximizar la utilidad», ya sea en una relación, en un trabajo o en situaciones sociales cualquiera. El ser es un mero proyecto empresarial. El cuerpo es solo capital humano, un conjunto de recursos –ya sea el cerebro, el pecho o los bíceps – que puede ponerse a funcionar para generar una vía de ingresos.

Esto afecta a todo el mundo, pero sobre todo a las mujeres. Las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de desarrollar un tipo de trabajo socialmente necesario pero mal retribuido o sin retribución alguna, y tienen más probabilidades de necesitar los servicios públicos y las prestaciones sociales. En este mundo teóricamente libre y más igualitario, la mayoría de las mujeres acaban trabajando más por menos dinero y sintiéndose presionadas para amoldarse a unas normas de género.

El neoliberalismo ensalza a la «mujer con carrera» al tiempo que tacha de inútiles y dependientes, putas y ladronas a las mujeres pobres, mujeres de color, trabajadoras sexuales y madres que crían solas. Por eso la «mujer con carrera» es una heroína neoliberal: ella tiene éxito según las condiciones impuestas por el mercado sin subvertir ninguna jerarquía.

La «mujer con carrera» representa el nuevo ideal al que las chicas jóvenes deben aspirar en cualquier lugar: es un currículum con patas; sus decisiones sobre ropa, maquillaje y cirugía estética se convierten en herramientas para incrementar su «capital erótico» con el fin de generar más ingresos para ella o para su jefe. Siempre está guapa, es necesariamente blanca, y prácticamente ficticia. En cualquier caso, es su libertad lo que se prioriza, ya que los Estados en todo el mundo recortan servicios y prestaciones para mujeres pobres, mientras ensalzan la causa de las «mujeres en los cuadros directivos»1. El neoliberalismo coloniza nuestros sueños. Canibaliza nuestros ideales de libertad y los regurgita convertidos en estrategias de control social.

Este es un libro feminista en tanto que ensalza las políticas feministas como una solución para atajar la colonización de lo más esencial de nuestras pasiones por parte del dinero y la hegemonía. También tiene partes guarras. Si solo te interesan esas, pasa a las páginas 231-4.

Empecé a escribir este libro en medio de una okupación de estudiantes, acurrucada con el portátil sobre las rodillas mientras gente joven entraba tambaleándose, con moratones y alterada tras haber visto a sus amistades esposadas y golpeadas por atreverse a plantarse delante de su parlamento y exigir un futuro mejor. Escribí el resto en libretas, en apartamentos extraños sobre plazas públicas okupadas, mientras la policía y los y las manifestantes se enfrentaban en los maltrechos paisajes oníricos del neoliberalismo. Vi a mujeres y hombres jóvenes e inocentes de clase media del siglo XXI descubrir la verdadera naturaleza del mundo en el que viven. Vi cómo todo esto pasaba y creo que hay esperanza. Creo que si algo puede salvarnos en este futuro tenso y cegador es la rabia de las mujeres y las niñas, de las personas queer y freaks y pecadoras. Creo que la revolución será feminista, y cuando suceda será más íntima y más sorprendente de lo que nos atrevimos a imaginar.

Este libro no te ayudará a encontrar un hombre, arreglarte el pelo o mantener tu trabajo. Este es un libro sobre amor y sexo, belleza y asco, poder y pasión, y tecnología. Es un libro sobre el territorio íntimo del malestar. Lo escribí en ciudades desconocidas, en conversaciones con adolescentes que habían huido de sus casas, feministas radicales, anarquistas, chavales hipster, trabajadoras del sexo, artistas locos, criminales convictos, activistas transexuales y mujeres jóvenes y tristes de ciudades pequeñas que anhelan vivir una aventura.

Está dedicado a los otros y las otras, como una de esos otros, como una de esas que nunca estará satisfecha con lo que está más o menos bien, lo que es más o menos gratis, con la igualdad para algunas. A aquellos y aquellas de los que no se habla, los y las antinaturales, los y las que molestan a la gente. A quienes no hacen aquello que se les ordena. A quienes hablan cuando no deberían y se niegan a sonreír cuando se supone que deberían hacerlo porque se les ha pedido. A los extraños y extrañas que siempre piden demasiado. Si tú eres una de estas personas, o piensas que podrías serlo, este libro es para ti.

Fragmento de 'De esto no se habla', de Laurie Penny.

