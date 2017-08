Lleva más de 20.000 retuits y más de 50.000 megusta. Y no es raro, porque el descubrimiento de Ryan Broderyck, director de actualidad en Buzzfeed, te dejará helado si eres fan de los libros o la serie de Juego de Tronos. Los motivos de la sorpresa que cualquiera puede llevarse al ver este tuit son bastante obvios, pues la comparación de una imagen de Kit Harington, el actor que da vida a Jon Snow, con otra de George R.R. Martin de joven nos lleva a pensar que todo forma parte de una especie de plan extraño del Universo.

Si las teorías más descabelladas de cara a la temporada 8 y a la publicación de Vientos de invierno es que Bran podría ser en verdad el Rey de la Noche, nada nos impediría pensar que en este mundo —el real, el que aparentemente no es fantástico y podemos tocar con nuestras manitas— Harington es una especie de Martin del pasado que ha venido a nuestro espacio temporal para engancharnos a esta novela. Y que cuando Martin termine de matar a Nieve se estará matando a sí mismo y por lo tanto el mundo explotará de alguna manera.

Y entonces por eso Martin no mata a Snow, y por eso nunca dejarán de producirse libros de Juego de Tronos, porque Martin es inmortal y los únicos mortales somos nosotros, y además este mundo —el real, el que aparentemente no es fantástico— sólo es una ficción que existe en la cabeza de un personaje de Juego de Tronos PORQUE JODER, ESTA NO ES LA VIDA REAL, LA VIDA REAL ES LA DE PONIENTE, Y SI ESO ES ASÍ SIGNIFICA QUE ESTAMOS TODOS PERDIDOS Y EMOSIDO ENGAÑADO DURANTE SIGLOS.

Pero no.

Sólo es una foto.

De verdad.

Una foto muy graciosa.

Mirad: