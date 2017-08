Irati Iturritza: “Si me preguntan por mis referencias nombro a más mujeres que hombres”

Charlamos con Irati Iturritza, una de nuestras seleccionadas en la lista de 25 poetas menores de 25 años, a propósito de la publicación de ‘Brazos cortos’, su primer libro de poemas que en menos de dos meses va por su segunda edición y ha recibido críticas muy entusiastas.

(Los vídeos que acompañan a esta entrevista son de Erik Rodríguez)

*

Recuerdo haberte leído por primera vez a raíz de un artículo en El Mundo titulado ‘Una poeta de 1997’. Fue escrito en 2015, por lo que tú debías ser aún una adolescente. ¿Crees que toda esta locura —la de publicar, la de estar en contacto con otros escritores, la de ser una voz conocida— empezó gracias a ese texto? ¿Quién había sido Irati Iturritza hasta aquel entonces?

Antes de El Mundo, ya había publicado en La Tribu. No sé en qué momento exacto empezó esta “locura”, pero sí que creo que esas dos primeras publicaciones me abrieron un camino que desconocía, y me descubrieron espacios donde publicar y sobre todo, donde leer a otra gente joven que como yo, escribía.

Nunca habría imaginado que a Alejandro Gándara le hicieran llegar mis poemas, ni que fuera a escribir sobre mí para El Mundo; en ese sentido sí fue un gran comienzo, un darme cuenta de que había espacios y de que mis poemas podían llegar a la gente. Y también un empujón para nuevos proyectos, un conocer a gente joven que escribiera y que quisiera moverse, explorar. En ese sentido, también, un encontrar nuevas voces de las que aprender. Creo que ese fue el gran cambio: hasta entonces la escritura era algo que compartía muy ocasionalmente —en recitales, por ejemplo; en talleres de escritura; o con gente cercana— y aunque a nivel personal, al nivel de escritura sigo siendo la misma que antes del artículo —creo que he leído y he escrito siempre, desde muy pequeña—, la forma de moverme, de compartirla, sí que cambió.

1997. Una cifra que, imagino, te perseguirá durante mucho tiempo. Parece que al hablar de escritores jóvenes siempre tengamos que mencionar su fecha de nacimiento una y otra vez. ¿Te ha pasado? ¿Crees que hay quien al mirarte vea más un numero que a una escritora?

Creo que muchas veces parece que lo importante es la edad y no la calidad. Sí que es cierto que llama la atención si alguien es bueno y, además, joven, y que partiendo de ahí es muy fácil caer en lo que dices, en ver números y no escritores. En mi caso, y supongo que en el de la mayoría, prefiero que se me valore por lo que escribo y no por mi edad. Mi edad puede ser y es, en gran medida, parte de mi escritura, en el sentido de que inquietudes que tengo ahora no serán las mismas que las que tendré dentro de treinta o cuarenta años. También es cierto que, a mi edad, mis referencias son distintas, y que me queda mucho por leer. Pero ese es el único sentido en el que veo que la juventud pueda ser relevante, y de ninguna forma creo que haya que priorizar la edad frente a la calidad.

Por suerte, todavía no me ha pasado, o no mucho; en las presentaciones que he hecho hasta ahora, por ejemplo, siempre han intentado recalcar que lo importante es la calidad del libro y no tanto el hecho de que yo no llegue a los veinte. Supongo que sí, que habrá quien al mirarme vea más un número, pero de momento no me ha tocado vivirlo demasiado, o no de forma directa.

Hablando de cifras, hace algunos años entrevisté para PlayGround a Valeria Román Marroquín, una poeta peruana que imagino que conocerás bien. Ella nació en 1999. En aquella conversación le pregunté qué significaba para ella la década de los 90. ¿Qué significa para ti? Te sientes relacionada con los escritores de esa generación o te ves más como una “hija de los 200” —por llamarlo de alguna manera—?

No lo tengo muy claro, porque en realidad no me veo en una generación concreta. Por una parte, creo que he leído y leo a más poetas de los noventa –obviamente, porque la mayoría de los nacidos en el 2000 todavía no han publicado—y en general es de la que más cerca me siento, en ese sentido. Por otra parte, sí que me veo bastante vinculada a internet, porque es ahí donde, como mencionabas antes, aparecí por primera vez; y también es ahí donde empecé a descubrir a otros poetas de mi edad, así que por esa parte también me veo como hija de los 2000.

La obsesión por la edad no es sólo una cosa de quien lee al poeta joven, también lo es del propio poeta joven. Digo esto porque analizando tu primer libro, o el primer libro de Valeria Román Marroquín, o incluso cualquiera de los primeros libros de los últimos poetas españoles más leídos, la mención a la juventud y a la salida de la infancia es abundante. En Brazos cortos también hay una gran presencia de esta “temporalidad”. ¿Por qué?

Exacto, a esto me refería antes al hablar de la edad y la temática. Supongo que porque es lo que nos toca, lo que tenemos cerca; aunque entiendo que mis poemas puedan resultar ambiguos, yo siempre parto de lo personal, de lo concreto. Y en el momento en el que los escribí eso era lo que me tocaba: la juventud, la infancia, la temporalidad que mencionas. Son cosas por las que creo que pasamos todos y que, por lo menos en mi caso, no están claras ni ordenadas dentro de la cabeza. La escritura se convierte así, en ese momento determinado, en otro lenguaje con el que expresar esas inquietudes que no sabemos decir de otra forma. Como digo en un poema de Brazos cortos, en “inventar un sol que explique por qué me arde la piel”.

Ahora que han pasado un par de meses desde la aparición del libro y que además ha vendido varias ediciones, ¿qué sientes al releerlo? ¿Y qué sientes cuando otras personas lo leen?

De momento, estoy satisfecha con el libro, porque creo que lo he trabajado todo lo que he podido: he tenido casi dos años desde que me aceptaron el manuscrito hasta que finalmente ha visto la luz, y lo que en un principio veía como “mucho tiempo”, finalmente ha resultado siendo positivo para el libro, creo. Dicen que del primer libro te arrepientes, y supongo que yo también lo haré, pero por lo menos puedo decir que, al momento de publicarlo, estaba lo más satisfecha posible. De todos modos, intento no releerme mucho ahora que está publicado, porque lo he reescrito y releído tantas veces que tengo ganas de no estancarme, de seguir escribiendo cosas nuevas.

Al principio me daba algo de vergüenza que me leyeran, porque aunque ya hubiera participado en antologías, o aunque hubiera publicado en internet, por primera vez me di cuenta de que había un lector, de que mi libro estaba en la librería de la esquina y de que cualquiera podía conseguirlo. Todo se hizo más “real”, por decirlo de alguna forma. Ahora ya estoy más acostumbrada, pero me sigue pareciendo extraño que la gente lea mi libro en mi presencia.

Quizá sólo sea un efecto de las redes sociales, pero por Instagram y Twitter da la impresión de que la mayoría de tus lectores son mujeres. ¿Tienes esa impresión? ¿Has sentido alguna diferencia en la recepción de los lectores y de las lectoras?

Bueno, yo creo que no es sólo en redes sociales, yo también veo eso en la “vida real”. No sé si es que hay más lectoras que lectores, en general o en poesía, o si es cuestión de mi libro en concreto, no me he parado a pensarlo lo suficiente. Lo que sí me ha sorprendido un poco ha sido que mis referencias resultan extrañas para algunos lectores (hombres): la mayoría de citas del libro son de mujeres (Wislawa Szymborska, Natalia Litvinova, Sholeh Wolpé, Chantal Maillard), y cuando me preguntan por mis referencias literarias tiendo más a nombrar a mujeres que a hombres, y alguna vez sí que me han comentado la extrañeza de eso, o me han recomendado leer a más hombres.

Una publicación compartida de La Bella Varsovia (@labellavarsovia) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 12:47 PDT

Tu editorial, además, tiene un catálogo mayoritariamente femenino. ¿Esto es algo que te empujó a hacerles llegar tu manuscrito?

Desde que empecé a leer poesía, La Bella Varsovia ha sido siempre un referente para mí, porque publicaba a gente muy joven, y en gran medida a mujeres. No sé si pensé directamente en la cuestión de género al enviar el manuscrito, pero sí sabía que era un catálogo que me gustaba como lectora, y del que quería formar parte como escritora.

Además de La Bella Varsovia, ¿qué otras editoriales de poesía sueles “frecuentar”?

Me gusta lo que publican en Bartleby, Harpo o Kriller, por ejemplo; también sigo de cerca a La señora Dalloway, editorial hermana de La Tribu, me gustó mucho la antología que publicaron y estoy deseando ver qué más nos traen.

¿Y qué autores contemporáneos lees?

Me gustan mucho autoras como Natalia Litvinova, Chantal Maillard, Sofía Castañón, Lola Nieto o Laia López Manrique; también poetas que tengo cerca, aquí en Pamplona, como Regina Salcedo o Uxue Juárez. Sobre todo sigo bastante a poetas que se acercan a mi edad, como Andrea Abreu López, que también acaba de publicar su primer poemario, o Matías Fleischmann, Rosa Berbel, Iosune de Goñi.... En narrativa destacaría a Jenn Díaz, Lara Moreno y Samanta Schweblin.

¿Hay alguno que te haya influido especialmente?

Recuerdo que los dos primeros poemas que leí fueron uno de Szymborska y otro tuyo, y en ese sentido creo que sois las que me habéis mostrado “otra poesía”, lo que me ha permitido ir más allá de, por ejemplo, lo estudiado en el instituto, y darme cuenta de que la poesía podía ser otra cosa. Por otra parte, me gusta mucho el tema de la escritura y del lenguaje, y creo que ahí mi gran referente es Chantal Maillard; en cuanto a lo sintético, al decir mucho con pocas palabras, admiro mucho el trabajo de Natalia Litvinova.

Antes mencionábamos que tu libro ha vendido un par de ediciones. Para una editorial como La Bella Varsovia eso es un éxito. Sin embargo, como sabes, hay otros sellos que han encontrado la clave para vender hasta decenas de miles de ejemplares de libros de poemas. ¿Qué piensas de este fenómeno reciente? ¿Te identificas —literariamente— con alguno de sus autores?

Si bien es cierto que, por norma general, no suelen gustarme los poetas best-sellers que me dices, creo que es otra forma igualmente válida de acercarse a la escritura y a la lectura. Para mí la poesía fue un descubrimiento de la adolescencia, un conocer un nuevo lenguaje, y me alegra mucho saber que hay más adolescentes que se están acercando a ella; creo que, en ese sentido, este tipo de libros son “accesibles”, y que facilitan ese acercamiento.

Luego, claro está, es necesario leer más, investigar, buscar y darse cuenta del reto que supone lo que no es tan accesible. También tendría lugar el planteamiento que hace Unai Velasco en su artículo, si detrás de la aparente sencillez hay algo más, o simplemente más sencillez. Por otra parte también creo que puede ser positivo que se venda poesía, porque eso significa que en ciertas editoriales hay dinero para poder publicar a otros autores que, pese a que no vendan tanto, pueden ser muy interesantes. Creo que no he llegado a identificarme con ninguno de esos autores, aunque tengo que admitir que tampoco me he parado a leer tranquilamente a muchos de ellos.

En la respuesta al artículo de Unai Velasco del que hablas, firmada por Vicente Monroy, se decía que lo que hacen los poetuiteros es operar igual que cualquier otro poeta, ya que todo el que escribe y publica desea reconocimiento y lectores (por no decir ventas y fama). ¿Tú deseas alguna de esas cosas?

Bueno, supongo que algo de eso hay, porque sino Brazos cortos habría quedado en mi ordenador, y ya está. No es tanto la fama, creo, pero sí que me gustaría llegar a ciertos lectores, lograr transmitir lo que yo he recibido: recrear en los demás esa sensación de descubrimiento que yo he tenido y sigo teniendo cuando leo poesía. En ese sentido, entiendo que sí busco un reconocimiento.

También has sido editora para un proyecto de poesía escrita por jóvenes en La Tribu. ¿Crees que es importante que un poeta ejerza de editor? ¿Seguirás participando en proyectos similares?

Para mí ha sido un proyecto muy importante a nivel personal y literario, porque me ha permitido ver de qué me nutro y de qué puedo y quiero nutrirme a la hora de escribir: me ha servido para agrupar a autores que ya conocía, y para conocer a otros nuevos. En ese sentido creo que es importante que el o la poeta antologue, seleccione, porque de esta forma desde fuera se puede ver qué influye en qué, en quién, y cómo. Fue una experiencia muy bonita y agradezco mucho a La Tribu que me lo propusiera, y, por supuesto, si se planteara algún proyecto similar yo estaría encantada de participar.

En relación a esto, hay un fenómeno curioso que se puede ver tiempo después de este tipo de antologías o selecciones es el de los poetas muy jóvenes que por trabajo, estudios o cuestiones personales deja la escritura. ¿Abandonarás la poesía después de Brazos cortos o estás preparando algo nuevo?

Bueno, no sé qué pasará, pero yo espero seguir peleándome con el lenguaje durante mucho tiempo, todavía tenemos muchas cosas por resolver entre nosotros.

¿Se puede contar de qué trata?

Ahora mismo estoy trabajando junto a Erik Rodriguez –fotógrafo, estudiante de cine y amigo, que precisamente es quien me ha grabado recitando para esta publicación—en un proyecto de poesía y foto, estamos tratando de ver cómo se reinterpreta la imagen con la palabra, y viceversa; jugando a ver qué nos evoca el trabajo del otro.