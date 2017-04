¿Es Marhuenda un intelectual?

El 18 de mayo de 1968, los directores de cine François Truffaut y Jean-Luc Godard, entre otros, se colgaron de las cortinas de una sala del festival de Cannes para evitar que se proyectara la película Peppermint Frappé, del español Carlos Saura. En realidad no tenían nada en contra de esa película en concreto. Era una protesta en solidaridad con los trabajadores y estudiantes que salieron a las calles ese mes. El festival finalmente se canceló el 19 de mayo, y hay quien dice que las protestas lo cambiaron completamente y contribuyeron a convertirlo en la meca del cine de autor.

La acción de Godard y Truffaut es un gran ejemplo de las revoluciones de 1968, quizá el gran año de los intelectuales. Inauguró la etapa más militante de Godard, que se peleó con Truffaut por desavenencias sobre el arte político, convirtió a Sartre y Beauvoir en estrellas de masas y mediáticas (aunque ya eran muy famosos) y dio el aura definitiva de líder de opinión y espiritual a la figura del intelectual. En EEUU, las convenciones republicana y demócrata de 1968 enfrentaron a dos grandes cabezas pensantes e intelectuales como Gore Vidal y William F. Buckley. La cadena ABC, como cuenta el documental Best of enemies (está en Netflix), pensó que podía ser mejor idea un debate intelectual, entre un liberal y un conservador, que la cobertura básica política. El enfrentamiento estuvo a la altura, pero los dos contrincantes acabaron en el barro: Vidal llamó “cripto-nazi” a Buckley y este le respondió con “marica” y amenazó con darle una hostia.

Esa pasión por la defensa del debate de ideas y la retórica ha desaparecido, o al menos ya no tiene la misma visibilidad. Los intelectuales ya no tienen apenas influencia. Ni siquiera es fácil reconocer qué es un intelectual hoy en día. Un buen tuitero o youtuber puede ser un buen intelectual. No necesita firmar manifiestos o encabezar manifestaciones. También se llama intelectual al escritor que trata temas políticos, aunque sus novelas no merezcan la pena y sus ideas políticas sean ridículas.

En un artículo en el Financial Times, varios estudiosos de Francia se lamentan de la influencia cada vez menor de los intelectuales franceses, que han marcado la vida política desde Rousseau. “Lejos quedan los días de Pierre Bourdieu liderando huelgas de trabajadores ferroviarios, Michel Foucault moviendo el debate público hacia la reforma de las prisiones, o Émile Zola y su reivindicación de la justicia en el Caso Dreyfus.” Hay muchos intelectuales franceses, pero suelen ser más reaccionarios o tienen menos influencia. En buena medida es por culpa del éxito del Frente Nacional y su populismo anti-intelectual, que ha arrebatado votos a una izquierda obrera.

En el New York Times, el columnista David Brooks escribe sobre el libro The Ideas Industry, de Daniel W. Drezner: “Hemos pasado de un escenario dominado por intelectuales públicos a un mundo dominado por líderes de opinión [...] Los intelectuales son críticos, escépticos y suelen ser pesimistas. Los líderes de opinión son evangelistas de su propia idea [porque es solo una] y suelen ser optimistas.” Es el mundo de las conferencias estilo Davos y las charlas TED, pero también un mundo muy especializado, muy de nicho. ¿Qué intelectual hay ahora en Estados Unidos tan versátil como Christopher Hitchens o Susan Sontag, que podía reseñar a Wodehouse y luego hablar de los kurdos o de la guerra de Bosnia?

Esto no debería ser un alegato nostálgico. El debate está ahora en otros sitios. E internet, a pesar de que propicia la polarización, también permite el acceso a más ideas y democratiza el debate (lo que tiene también algo malo: no hay un filtro, las ideas razonables tienen a veces la misma jerarquía que las ideas absurdas).

Es posible que, realmente, los intelectuales tampoco fueran tan influyentes como pensamos. Muchos de ellos, además, apoyaron causas infames, como Heidegger y su nazismo o Sartre y su estalinismo. Con motivo del aniversario de la muerte de Sartre, el 15 de abril de 1980, la revista socialista Jacobin publica una entrevista donde el intelectual repasa su relación con el partido comunista. En ella se declara “compañero de viaje” de los comunistas”, pero siempre desde una postura independiente. Es un personaje más complejo y contradictorio de lo que se ha dicho, algo que también prueba el excelente libro En el café de los existencialistas (Ariel, 2016), de Sarah Bakewell.

Bakewell cuenta la historia de los existencialistas, algunos menos conocidos como la filósofa francesa Simone Weil. Weil “vivió su filosofía con un compromiso total”: “Si había personas en el mundo que no podían dormir en una cama, ella tampoco lo hacía, así que dormía en el suelo. Algunas personas no tenían comida, de modo que ella dejó de comer casi por completo.” Parece una interpretación del compromiso del autor exagerada. El intelectual ha de estar comprometido, pero no parece que ayude mucho que alguien de izquierdas deba vivir en la pobreza para defender a los pobres.

El intelectual es normalmente alguien del mundo del arte que discute política; en general, con cuatro ideas simples y de brocha gorda. En su blog de El Confidencial, Alberto Olmos reflexiona sobre la novela comprometida, y la idea de la novela “necesaria”: “Se volvió difícil de pronto distinguir al escritor oportunista de aquel que solo había publicado una novela oportuna”. Olmos defiende la buena literatura, sea o no comprometida. Como escribe Daniel Gascón, “si todo es política, nada es política.”

En las últimas semanas se ha hablado de la pérdida de poder de Steve Bannon, el jefe de estrategia de Trump, frente a Jared Kushner, el yerno del presidente. Bannon es lo más cerca que ha estado un intelectual de dominar el mundo. Es un intelectual reaccionario y siniestro, pero no deja de ser el intelectual de la Casa Blanca, y el artífice, junto al asesor Steve Miller, de la agenda supremacista y racista de la Casa Blanca, y de su discurso más populista de derechas. La pérdida de influencia de Bannon demuestra, en cierto modo, que las ideas difícilmente derrotan a los intereses o a la política real, como muestra este reportaje de Sarah Ellison en Vanity Fair sobre la guerra Bannon-Kushner (o el excelente Fuego y cenizas, de Michael Ignatieff).

Cuesta creer que Trump “tenga” intelectuales, más allá de Milo Yiannopoulos y pajilleros autodenominados políticamente incorrectos en Reddit. En este artículo en la revista The Nation hablan de American Affairs, una nueva publicación conservadora formada por algunos miembros de Journal of American Greatness, una publicación online pro-trumpista. Lo interesante es cómo intentan limpiar la imagen de Trump para recuperar el partido republicano, en lugar de la opción más razonable de criticar directamente a Trump.

¿Y en España? ¿Hay intelectuales? En los años setenta y ochenta, en el programa de La2 La clave se debatía sobre marxismo o drogas con intelectuales. Hoy, Inda y Marhuenda en La Sexta Noche se pelean por el monopolio de las fake news españolas. Podemos ha traído un aire fresco a la figura del intelectual.Es un partido de intelectuales, aunque Juan Carlos Monedero no sea más que un mercenario con lecturas. Y suelen ser hombres, a pesar del intento igualitario del partido. Pablo Iglesias, Santiago Alba Rico, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Jorge Moruno. Iglesias admite que lo que más disfruta es entrevistar a intelectuales y pensadores en su programa de La Tuerka. Dudo que pudiera discutir de eso en televisión. Tampoco hace falta. Internet y las redes sociales permiten grandes debates en abierto, aunque con el riesgo de que en ellos se cuele algún troll.

Se podría decir que la izquierda tiene la hegemonía intelectual, y la derecha gana elecciones.

Las guerras culturales las ganó la izquierda. Como dice Ramón González Férriz en su blog, “el conservadurismo renuncia a entrar en el combate de las ideas y sus representaciones. Se contenta con tener en sus filas a un puñado de exaltados que dicen barbaridades reaccionarias.” Exaltados como Paco Marhuenda. Y aquí la pregunta más incómoda: ¿es Marhuenda un intelectual?