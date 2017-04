“Sería tan injusto retratar un Nilo de flores como explicar solo la guerra”

Un grupo de 16 elefantes y algún hipopótamo bebiendo agua del Nilo a pocos metros de una gran cascada bajo un plácido atardecer en Uganda.

Varias chicas que acaban de ser violadas en medio de la guerra de Sudán del Sur. “Era la primera vez que lo contaban, resulta muy doloroso escuchar una tragedia así cuando todavía está a flor de piel”.

Y, claro, las emblemáticas pirámides egipcias entre los susurros de un pueblo que no se atreve a hablar en voz alta después de unos años sacudido por la deriva islamista de las rebeliones y, sobre todo, por el resurgimiento de la dictadura militar que la Primavera Árabe parecía haber sepultado.

Tales son los contrastes que se encontró en los casi 7.000 kilómetros del Nilo el periodista Xavier Aldekoa, que lo cuenta ahora en Hijos del Nilo (Península Odiseas, 2017), su segundo libro después del inesperado gran éxito de Océano África, que ya lleva 8 ediciones desde que fue lanzado en 2014).

A sus 35 años, y después de 15 pateándose el continente y contándolo en La Vanguardia, Aldekoa se ha convertido en uno de los mejores y más conocidos narradores de la realidad de África en España, una suerte de Kapuscinski local tan apasionado por contar las miserias como las alegrías del gran olvidado de nuestro planeta.

En su próximo viaje, contará cómo se pierde gran parte de la comida que se manda a Nigeria, Malawi y Mozambique por el camino.

Trump anunció recientemente que disminuirá los presupuestos para cooperación internacional, entre ellos las investigaciones biomédicas y la ayuda a niños, embarazadas y enfermos de VIH. ¿Afectará eso mucho a los ciudadanos más deprimidos de África?

Reducir las ayudas a emergencias humanitarias es criminal. Esa frase tan alegre de “disminuir costes” significa que más gente va a morir. No sólo por la decisión de Estados Unidos, sino por el efecto contagio que puede producir en otros países. Todo el mundo lo está haciendo. De las cuatro hambrunas que hubo en el mundo el año pasado, tres fueron en África. Luego hay que ver si ese dinero llega a buen puerto, porque muchas veces no funciona, pero claramente morirá más gente sin esos fondos.

No parece existir una conciencia de los países europeos o de Estados Unidos de que esa cooperación no es un favor, sino una forma de compensar otros daños que se han hecho en el continente...

Sí, debería de ser así, pero no lo es. Daños que se han hecho y se siguen haciendo. España da más dinero sobre todo a Senegal y Mozambique, dos países que le interesan. En uno para controlar la inmigración y en otro porque Pescanova controla los caladeros de pescado. La ayuda internacional tiene intereses más allá de la ayuda. Por un lado dan dinero a esos países pero por el otro las empresas esquilman sus bienes.

El festín chino y estadounidense con el petróleo africano

El escritor africano Ngugi Wa Thiong’o me planteó en una ocasión que me imaginara lo violento que sería ver las calles de España llenas de bancos o empresas africanas. ¿Es realmente así?

Claramente. En Sudán del Sur, desde que se descubrió el petróleo, las furgonetas ya circulan con letras chinas y los chinos han construido también un nuevo aeropuerto. Hay pozos petrolíferos protegidos por empresas norteamericanas, etc. En el delta del Níger, Shell y Exxon ganan una millonada vendiendo petróleo tras pactar con gobiernos corruptos. Además de los 600.000 millones de euros que han ganado desde que descubrieron el petróleo en el 57, se ha vertido al mar 27 veces el Prestige y eso no lo ha limpiado nadie. Las empresas no asumen responsabilidades. Y hay otra parte que se ve menos.

¿Cuál?

El control político y militar. Etiopía reprime de manera brutal porque es un aliado clave en la zona que no puede caer ante la tentación yihadista. En Sudán del Sur es legal vender armas y las empresas occidentales se lucran con las atrocidades.

Y ante esta situación, ¿no emergen gobiernos soberanistas queriendo frenar los abusos?

Creo que lo vamos a ver cada vez más, porque la población joven está cada vez más formada. ¿Por qué está tardando tanto? En parte porque en el Congo Lubumba o Sankara en Burkina Fasso cuando llegaron al poder diciendo “nuestra riqueza para nosotros”, los mataron. En el caso del congolés, se demostró que los servicios secretos belgas estaban detrás. Sí creo que en Sudáfrica pueden mejorar en este sentido o en Ghana, donde se prohibió a una empresa minera china que hiciera extracciones. En otros países más débiles como República Centroafricana o Sudán del Sur, pueden pasar muchos años para que eso pase. Se necesitan sociedades y estados con más músculo.

¿Por qué escogiste recorrer el Nilo para tu nuevo libro?

Me parece interesante como resumen de la esencia de África. Empieza en una África muy negra, en Uganda, y recorre países complicados de entender, pasa por la cultura nubia y después por el mundo árabe desembocando en las culturas del Mediterráneo. Tenemos la imagen del Nilo egipcio con las pirámides, precioso. Pero hay un Nilo tortuoso con rápidos, montañas, un Nilo verde en Sudán del Sur o la naturaleza exuberante de Uganda que también es muy bello. De lo que se trataba era de contar cómo vivía la gente a sus orillas.

El libro está lejos de ser una crónica de guerra pero cuando atraviesas el Nilo pasas por conflictos.

Sí, no soy corresponsal de guerra pero sería tan injusto contar el Nilo repartiendo flores como explicar solo la guerra. Sudán del Sur es un país roto y las chicas que nos contaron que poco antes habían sido violadas nos impactaron mucho, estábamos viviendo el dolor a carne viva. En Etiopía, donde había una revolución con dura represión, también encontré una fuerte tensión: vi un funeral de un joven asesinado días antes. Y muchos susurros, propios de un país donde los servicios secretos son peligrosos. Ocurre también en Sudán.

From the sky to the ground: A food drop in #SouthSudan can provide thousands of families with essentials for up to a month. pic.twitter.com/G5ZLFhfiYZ — ICRC (@ICRC) 29 de març de 2017

Sudán del Sur, del esclavismo a la independencia

La independencia de Sudán del Sur nos pilló de sopetón en Occidente sin conocer nada de aquel país y ahora hay una guerra interna en el nuevo Estado ¿Cuál es el origen de todo?

Podríamos irnos muy atrás, pero saber que sudanés en el valle del Nilo hace muchísimos años significaba esclavo nos da una idea. Si trazamos una línea, en el sur de Sudán hay una cultura subsahariana con un ecosistema verde y el norte es más desértico y de cultura árabe. El sur siempre fue un granero de esclavos para el norte. Aún hoy es habitual que una familia del norte tenga un esclavo. Siempre ha habido agravios hacia la población del sur.

Pero hasta 2011 no se declaró la independencia.

Cuando se descubre el petróleo en el sur del país, estalla un conflicto, que tiene muchas aristas que se hunden en la historia y en los intereses. Después de la independencia, ahora hay un conflicto interno en Sudán del Sur. Estos conflictos siempre están llenos de rencor, de aquel al que han matado a su padre o violado a su madre y tiene rencor hacia todo el grupo étnico o social de los agresores. Los conflictos son parecidos a los que hubo siempre pero ahora cualquier ganadero tiene un kalashnikov, antes se daban palos.

En el caso de Sudán del Sur esas diferencias étnicas muestran la fragilidad de las fronteras.

Sí, aunque fue la primera vez que se modificaron las fronteras en mucho tiempo, sin contar Eritrea que en el 93 tuvo un referéndum pero para volver como era antes. No sólo muestran la fragilidad, sino que que las fronteras se delimitaron para repartirse lo que iban a explotar las potencias respetando un libre comercio entre ellas. El expolio estuvo en el centro de la mesa de la conferencia de Berlín (de 1885): se dijeron cómo se iban a repartir los países sin pelearse.

¿Encontró a muchas personas huyendo de conflictos en el trayecto?

Sí, sobre todo en Uganda, que es uno de los lugares con más refugiados del mundo ahora mismo, procedentes del Sudán del Sur. Fuera del Nilo también, somalíes, eritreos... Algunos huyen de la violencia, otros de la falta de la esperanza…

Más allá de la diversidad y la complejidad, ¿podemos decir que la tendencia en África le hece hoy un continente más próspero y con menos conflictos que cuando la visitó por primera vez hace 15 años?

Sí, hay menos conflictos declarados y más gente con oportunidades, pero en países como Somalia o Sudán del Sur están peor. Siempre es un peligro generalizar con un continente tan grande. Y en Egipto, que fue una potencia y se han visto acorralados entre la dictadura militar y los islamistas, el turismo está hundido y la gente esta triste y habla entre susurros. En otros países, como Ruanda, Botswana, Namibia, Sudáfrica o Etiopía, a pesar de los problemas graves de libertad que allí hay, las economías han crecido y están mucho mejor. Pero cuesta cuantificar que un continente está mejor con la cantidad de violencia que aún hay y teniendo en cuenta que de las cuatro últimas hambrunas tres fueron allí.

El papel de las ONG y de la ONU en este continente es siempre motivo de controversia.

No me gusta generalizar tampoco con las ONG porque es injusto: hay gente que se deja la salud en hacerlo lo mejor que peude. Pero hay algunos que se enriquecen y que siguen cobrando muy bien por proyectos que no funcionan y salen muy caros. Eso no es ético. Muchos proyectos de la ONU son así, aunque muchos otros funcionan, y también hay ONG pequeñas que malgastan el dinero.