Escucha el impresionante poema sobre la islamofobia que ha dado la vuelta al mundo

Con sólo 22 años la poeta británica Suhaiymah Manzoor-Khan entiende y explica el mundo mucho mejor que alguien que le pueda doblar la edad. Lo demostró hace apenas unas semanas en The Last Word Festival 2017, de Roundhouse, un evento de poesía cuya última sesión de slam se hizo viral gracias a su poema “This Is Not A Humanizing Poem”. Este texto de Suhaiymah Manzoor-Khan, que se llevó el segundo premio, es un canto irónico y certero contra la islamofobia. La poeta habla en él de cómo algunos se creen con derecho de decidir sobre la “humanidad” de los otros según su religión, raza, género o procedencia. Su mensaje es claro y directo, y desmonta algunos mitos y generalizaciones sobre los musulmanes. Por suerte, el poema ya lleva más de dos millones de visitas entre Facebook y YouTube. Quizá eso signifique que algo está cambiando.