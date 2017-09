La grandeza de ser fieles a nuestra insignificancia

Contra el imperativo de la autenticidad, durante muchos años entoné las palabras de Miguel Ángel Blanca como si fueran un himno de combate: "no seas tú mismo. Por favor, no seas tú mismo". Porque, ¿qué hay de bueno en ser leales a la tautología que es nuestra identidad? ¿Qué legitimidad le da la sinceridad a nuestros deseos? Luchar por nuestros ideales, llegar a ser quienes queremos ser, puede constituir un error fatal. Como recordaba Juarma con una ilustración brillante: también los terroristas persiguen sus sueños.

Ahora, Blanca ha escrito La importancia de ser rosa, un cómic ilustrado por Tinta Fina, en el que se nos habla de otro tipo de fidelidad, la fidelidad a las cosas aparentemente ridículas: a la extraña seguridad que nos da nuestro corte de pelo, al atarnos con tres nudos los cordones de los zapatos, a dormir siempre sin camiseta o a llegar quince minutos antes a nuestras citas.

Fidelidad, al fin, al azar que nos constituye.

Gozar de nuestra insignificancia, hacer del sarcófago un santuario. "¿Cómo decorarías un armario si tuvieras que vivir dentro?" es la pregunta que amartillea la consciencia del protagonista. Vive con una mujer que pone huevos, que está enamorada de él, que reconoce que es mucho mejor persona cuando está borracha. De acuerdo, sí, ¿pero vive la vida que que desea vivir?

"No es importante si fue o no fue una buena idea la última copa o si la novia celebra borracha la luna de miel. Por increíble que parezca, lo importante no es que la novia haya puesto media docena de huevos. El ratón rosa. Lo único importante es el ratón rosa."

El ratón rosa no era rosa. Tampoco quería serlo.

El ratón rosa era un simple ratón —gris, como todos nosotros— que terminó en una lavadora con ropa que desteñía. Un ratón que ahora es rosa como las bragas que estaban en esa lavadora. Un centrifugado de recriminaciones y pensar que la vida debería llevar unas instrucciones igual de aburridas y obvias que las de la lavadora: eso es lo que significa el ratón rosa. Que la convivencia destiñe y que es mejor no prometer que matarías monstruos por nadie: eso también es lo que significa el ratón rosa.

El ratón rosa es importante porque muchas veces es mejor no querer ser rosa. Ser de otro color no es un fracaso: "la felicidad llega cuando aceptamos que no tenemos nada tan interesante que decir, cuando uno entiende que no necesita tener una voz propia, una exclamación constante sobre cualquier tema. La felicidad es llegar puntual a los sitios, descubrir que la monotonía es una virtud y ser invisible el mejor de los estados".

Leer a Miguel Ángel Blanca es asaltar el inconsciente a lomos de un unicornio triste. Es leer como si cantaras las letras de Manos de Topo: con la sensación que llegas tarde al fin del mundo, que en cualquier momento te pondrás a llorar, con la conciencia que hay algo erróneo en la ingeniería del sexo de reconciliación. Su escritura es demasiado diáfana, tanto que incluso se vuelve ambigua. Por esto Tinta Fina he tenido que desgarrar las ideas de Blanca con un expresionismo de trazo violento: formas desmesuradas y frágiles para capturar el surrealismo de lo cotidiano.

"Si la gente no acostumbra a entrar por las ventanas más a menudo es porque no sabe lo fácil que es". Querer estar en otro sitio, ser otra persona. ¿Cómo estar seguros de estar viviendo la vida que deberíamos?

La importancia de ser rosa nos dice que no siempre es necesario cruzar la puerta de máxima seguridad; que se es rosa por casualidad y quizá por fatalidad. Nos dice que a veces basta con pulsar el botón de parada aunque sepamos que ya lo han pulsado, porque el autobús se para siempre en nuestra parada.