Merchandising político: ¡colorea a tu líder de izquierdas favorito!

El mercado editorial también ha sido tocado por las garras del marciano merchandising —tazas, caretas, camisetas— que existe alrededor de la figura de Jeremy Corbyn. Poesía, libretas, cuadernos de “viste a Corbyn” y un exitoso libro de colorear a Corbyn son algunos de los elementos que se pueden encontrar en las librerías británicas.

Con el inesperado resultado del Partido Laborista en las elecciones de Reino Unido, son muchos los Corbynistas dispuestos a vaciar su cartera para celebrar, de algún modo, los comicios. De hecho, Ben Yarde-Buller, uno de los editores del libro, ha dicho: “¿No creéis que estas elecciones merecen un reconocimiento de algún tipo?”

Y, consciente de ello, la editorial Old Street ha reeditado The Corbyn Colouring Book —lanzado en Navidades de 2015— en forma de un libro que estará a la venta el 23 de junio.

Compuesto por las ilustraciones de James Nunn y rebautizado con el subtítulo de Now With Even Less Austerity (Ahora aún con menos austeridad), la edición anterior fue ya un éxito entre la izquierda británica con casi 20.000 copias vendidas.

Y de esta edición no se espera menos, ¿quién no iba a querer poner bigotito hitleriano, teñir el pelo de verde o vestir de Agatha Ruiz de la Prada a un líder de la izquierda?