9 viñetas que harán reír a ratones de biblioteca y escritores fracasados

La literatura que se dibuja. Así se podrían definir las ilustraciones de Tom Gauld, el ya reputado dibujante escocés que, recientemente, ha visto cómo se publicaba en España Un policía en la luna.

Un policía en la luna es el tercer libro que Gauld ve traducido al castellano. El primero fue Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora y el segundo Goliat (siempre que alguien menciona a Goliat recuerdo un cinturón de René, mi profesor de religión de primero de la ESO, en el que con la insignia de D&G redibujaba la marca y aludía a David y Goliat).

Las ilustraciones de Gauld, habituales en The Guardian, The New York Times y New Scientist, se caracterizan sobre todo por sus altas dosis de humor con la literatura como leit motiv.

Tom Gauld encuentra en todas las aristas de la literatura un motivo para dibujar y escribir, tanto importa si tiene que reírse de Shakespeare, de la industria editorial, del panorama literario, de los lectores o de los géneros.

El propio autor dijo en unas declaraciones El Confidencial que: “ Los intentos fallidos tienen mucha más gracia que los éxitos, así que mis viñetas suelen reflejar los malos habitos de los lectores: la pereza, la facilidad para distraernos con un iPhone, pretender que has leído un libro cuando no lo has leído, ser un esnob… este tipo de cosas”.

Pero, como decimos, los nuevos lectores y las características de los mismos son sólo una temática más.

Estas ideas se sustentan por unas ilustraciones sencillas con personajes sin rostro, o de rostro impersonal, dibujados de forma imprecisa; porque la importancia y el mensaje de su obra radica sobre todo en el texto. Él mismo reconoce que su influencia viene dada de la estética de los juegos de 8-bit.

