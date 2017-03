Contra la homofobia en Colombia, grandes dosis de literatura LGBTI

A las puertas de la trigésima edición de la Feria del libro de Bogotá —uno de los eventos literarios más importantes de Colombia junto al Hay Festival de Cartagena—, se empiezan a anunciar algunos de los atractivos más potentes de la feria: la presencia de ganadores del Nobel como Coetzee o Naipaul; la participación de Francia como invitado de honor; o la visita de músicos como Fito Páez o Carlos Vives.

Sin embargo, uno de los puntales del evento es el impulso de libros con temática LGBTI. La idea es que esta apuesta sea apoyada por la presencia de algunos de los autores más importantes de habla hispana cuya obra se recoge bajo la etiqueta de literatura queer. Uno de ellos es, a su vez, el director de la FILBo. Estamos hablando de Giuseppe Caputo, autor del bestseller Un mundo huérfano.

Caputo, quien considera que para él un día productivo es escribir tres cuartos de página, va a reunir entre el 25 de abril y el 8 de mayo a autores de la talla de Luisgé Martín, Luis Negrón, Dani Salvatierra o John Better. El lugar común de todos ellos es la cuestión de identidad y la presencia del dolor y la diferencia en sus obras.

La obra de Caputo ha sido celebrada por la crítica y aplaudida por los lectores. Desde su debut literario en 2016 y, en cierto modo, involuntariamente, se ha alzado como uno de los adalides del género (si es que se puede considerar así), por lo menos en habla hispana: “Cuando uno dice literatura gay, a veces la gente se enfoca en la palabra gay y no en la palabra literatura”, dice en una entrevista para El Espectador.

La proyección de Un mundo huérfano ha sido internacional, a pesar de no haber sido publicado aún en España.

Prueba de ello es una entrevista a tres voces en El País: Luisgé Martín, Alberto Fuguet y Giuseppe Caputo expresan algunos de los problemas a los que se enfrenta esta literatura: “ La pregunta de fondo es si existe una literatura gay. Es complejo, claro. Por un lado, reivindico que siendo gay es literatura universal. Pero, por otro, es verdad que no existe la novela heterosexual, que se entiende como lo universal, como si no pudiera ser lo gay. Ha sido un proceso tan largo y dificultuso hasta abrazar esa palabra como para no reivindicarlo”

Y tras conocer datos como que Berkana, la librería LGBTI más emblemática de España, no va a cerrar o que la presencia de esta literatura va a ser mayor en un país en el cual han aumentado las agresiones homófobas un 20% en 2016, sólo podemos celebrar que la literatura sea una de las herramientas que ayuden a superar comportamientos reaccionarios.