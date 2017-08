¿La escuela de escritura más prestigiosa del mundo no quiere escritores ancianos?

Que dos situaciones se den simultáneamente, no significa que una sea consecuencia de otra. Dicho de otra forma, correlación no implica causalidad. Escrito en latín y formulado en forma de falacia: Cum hoc ergo propter hoc (con esto, por tanto a causa de esto). Y en gráfica, con ejemplo, por si no quedara la suficientemente claro:

Con esta máxima como base podemos atender a la noticia publicada por distintos medios estadounidenses referente a la queja de un hombre de 68 años por no ser aceptado en la Iowa Writer’s Workshop.

Dan Thomson, antiguo abogado y autor autopublicado, pretendía mejorar su estilo de escritura ingresando en uno de los másteres de escritura creativa más prestigiosos del mundo. Un máster que han cursado 25 premios Pulitzer; una escuela por la que han pasado autores de la talla de Sandra Cisneros, Raymond Carver o Philip Roth.

En la Iowa Writer’s Workshop se reciben anualmente entre 800 y 1000 solicitudes de admisión —con su correspondiente relato como prueba de calidad—, de las cuales sólo prosperan 25. La tasa de admisión oscila entre el 2’5 y el 3%. Las posibilidades de entrar son, por lo tanto, bastante bajas.

Sin embargo, Thomson ha llevado el caso al departamento de educación de Estados Unidos y su frustración ha encontrado acomodo en la teoría de la discriminación: “Me parece que el programa está hecho para millennials”.

Su afirmación se basa en el dato objetivo de que en los últimos cinco años no han aceptado a ningún aspirante de más de 50 años, a pesar de haber recibido 105 solicitudes. 105 solicitudes frente a las 4.546 de quienes integran la ‘franja de edad millennial’.

Loren Glass, profesor en el centro, dijo a Press-Citizen que: “Es difícil entrar en el taller. En el pasado se decía que era más difícil que entrar en Medicina en Harvard”.

Pero Thomson no asume el rechazo con resignación, no acepta que la calidad de sus relatos sea baja: “Puede ser vanidad por mi parte… pero tengo una opinión bastante elevada de las dos piezas que envié”.

(Vía Press Citizen)