Los orgasmos de Jean Paul Sartre y otras bromitas maritales con Simone de Beauvoir

El canal de Facebook de Wisecrack ha imaginado cómo sería una conversación entre Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre a través de los nuevos de comunicación de nuestro tiempo. El diálogo incluye múltiples referencias a la relación que ambos mantuvieron con unas dosis de humor ácido como base.

De hecho, se podría decir que la conversación condensa la esencia de lo que era la relación entre ambos e incluso en el caso de de Beauvoir, muestra parte de su doctrina.

Sartre y de Beauvoir se conocieron con 24 y 21 años respectivamente y, desde entonces hasta que Sartre muriese, estuvieron juntos. Una relación que se mantuvo durante 51 años con una idea como fundamento: el poliamor.

Quienes han estudiado el noviazgo entre los dos autores franceses, destacan ciertas rarezas como que siempre se hablaron de usted, nunca vivieron juntos, cuando iban a un hotel dormían en habitaciones separadas y se contaban con detalle los respectivos escarceos amorosos.

Beauvoir, que había sido apodada por Sartre como castor –por su parecido fonético con Beaver-, era bisexual. Esta circunstancia sumada a la condición poliamorosa de la relación entre existencialista y feminista dio pie a que hicieran algún que otro trio.

Sin más preámbulos y con este prólogo a la conversación, os dejamos por aquí el diálogo traducido:

Sartre: Ey nena, he puesto mi buen ojo en ti.

¿Algún plan para esta noche?

de Beauvoir: Voy a acabar de escribir unas cosas

Sartre: Igual te puedo ayudar a terminarlo

Como en un orgasmo

de Beauvoir: Sí, lo he pillado. Es fácil saber cuándo estás hablando de sexo

Pero tengo que terminar de escribir esto. Si quieres quedamos el finde.

Sartre: ¿Sobre qué estas escribiendo?

de Beauvoir: Sobre cómo la falta de pene en las adolescentes las aliena convirtiéndolas en muñecas

Para identificarse con un objeto, y de este modo empiezan la objetificación que sigue a lo largo de su vida

Ser Otro es parte de lo que significa ser mujer. Uno no nace mujer, se convierte en mujer

Sartre: Guay, guay

Bueno, cuando quieras explorar otro tipo de temas, házmelo saber

de Beauvoir: He quedado con alguien mañana, tal vez puedes venir

Sartre: Hasta mañana entonces, mi dulce castor (Beaver)

de Beauvoir: Te he dicho que no me llames así

Sartre: Pero es gracioso

Porque ‘de Beauvoir’ suena como ‘the Beaver’

Y tú trabajas duro, como un castor

de Beauvoir: Sí

Sartre: También significa vagina