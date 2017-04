“Estás gorda y das asco”

Mira, ese es el problema. Que cuando dices “estás gorda” no sólo la estás llamando gorda. Estás diciendo que da asco. Y probablemente estás recordándole ese momento en el que su padre le pegó un bofetón por robar galletas de la despensa. Y también ese otro en el que el chico o la chica que le gustaba se burló de ella en su cara. Diciéndole “estás gorda” le estás recordando que quizá alguna vez no cupo en el vestido que se quería comprar. O que las horas que pasa en el gimnasio no le han servido de nada. O incluso le harás sentir culpable porque ella se ve bien pero continuamente le dicen que tiene que hacer más deporte. Al decirle “estás gorda” la estás juzgando por lo que es por fuera, y no por lo que es por dentro . Le estás diciendo que lo de dentro no vale. Y que lo de fuera tampoco. Si le dices “estás gorda” quizá llore, o quizá se asuste, o quizá sea muy fuerte y lo que tú le digas no le importe una mierda, pero aun así mirará hacia otro lado y pensará que por qué no le dejas en paz. Cuando dices “estás gorda” estás decidiendo sobre su cuerpo. Estás dándole a entender que lo mejor para ella sería cambiar. Que no está bien. Que debería dejar de ser lo que es. Pero quién eres tú para decirle a alguien quién es . Quién eres tú para juzgar sobre el más mínimo milímetro de piel de otra persona. Quién eres tú, y quiénes eran ellas o ellos, los que juzgaban a la protagonista de Yo, gorda (La Cúpula) el emotivo libro con el que Meritxell Bosch ha conseguido dar voz la desesperación de todos aquellos que a diario han de enfrentarse a los juicios, a los insultos y a la violencia por tener un cuerpo más grande de lo que los estándares dictan. Mira, deberías leer el libro. Porque al hacerlo te das cuenta de que todos somos el problema. De que cuando vemos a la chica del “estás gorda” no podemos ayudarla. Los males que nos inventamos para su cuerpo nos impiden ver los problemas de verdad de su vida. En el caso de la protagonista de Yo, gorda, esos problemas son un padre maltratador, unos compañeros de colegio cabrones, un puñado de pensamientos suicidas, una depresión profunda y el tremendo miedo a ser ella misma, a no saber quererse, a no lograr amarse. Pero si es que tú le dices una, y otra, y otra y otra vez lo de que “estás gorda”, ¿cómo se va a poder amar?