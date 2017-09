La venganza de las mujeres rechazadas por la RAE

“Que se otorgue el mérito a lo que es sólo del mérito y no del sexo”. Así es como Emilia Pardo Bazán denunció los largos años de historia sin que la Real Academia de las Letras Españolas aceptara a una mujer entre sus intelectuales.

De hecho, la institución no sólo no aceptaba la entrada de autoras, sino que durante tres siglos rechazó su presencia haciendo uso de los argumentos más misóginos, como cuando los académicos ni siquiera se plantearon votar la candidatura de Gertrudis Gómez de Avellaneda porque no estaban seguros de si era correcto que en la Academia hubiera mujeres. En este contexto, de Gómez de Avellaneda se llegó incluso a decir que era “un error de naturaleza, que había metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de carne femenina”.

Qué tienen en común Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Gertrudis Gómez de Avellaneda? Las 3 fueron excluidas de la RAE por ser mujeres pic.twitter.com/D4FZz13hNa — Furias y Féminas (@Furias_Feminas) 13 de septiembre de 2017

Junto a las dos escritoras citadas, otro de los rechazos más sonados fue el de la pensadora Concepción Arenal, de quien además se sabe que tuvo que disfrazarse de hombre y adoptar el nombre de su hijo para poder ser universitaria o acceder por concurso a la Academia de las Ciencias morales y políticas.

Pero Bazán, Gómez de Avellaneda y Arenal no fueron las únicas. Importantes figuras como María Moliner o Rosalía de Castro tampoco lo consiguieron.

De esa manera, cumpliendo con las palabras que uno de los académicos de la época le había regalado a la autora de Los pazos de Ulloa, hasta 1979 sus “traseros no cabrían en un sillón de la RAE”. Pero en ese año, por fin, la admisión de la poeta Carmen Conde empezaría un proceso de cambio que, sin embargo, en las últimas cuatro décadas ha seguido siendo largo, lento y tedioso.

Porque, ¿cómo vamos a defender una lengua si los que se supone que son sus guardianes la utilizan de manera perversa y violenta contra la mujer?

Es es una de las preguntas que quizá se plantearon Nela Linares y Carmen Valverde, dos de las responsables de Furias y Féminas, una obra de teatro que se presenta el próximo domingo 24 de septiembre en Madrid y con la que se pretende, literalmente, “acabar con el tufo patriarcal de la RAE”.

¡El domingo 24 sept estrenamos nuestro vermú literario! Pieza teatral sobre tres grandes escritoras y su lucha por entrar en la RAE+coloquio pic.twitter.com/3bdWH0YSkp — Furias y Féminas (@Furias_Feminas) 13 de septiembre de 2017

Con el subtítulo de “Vermut literario femenino”, lo que pretenden sus organizadoras es crear un debate del estado de la cuestión, así como revisar los episodios más machistas asociados a la institución. Para eso, serán tres actrices las que, disfrazadas de Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal, presenten un diálogo entre reivindicativo y humorístico con el que además pretenden idear un plan para echar a Arturo Pérez-Reverte de su asiento.

Para ellas Reverte es una de las figuras de la cultura actual que más daño y burla ha hecho para con la lucha feminista, y por eso, a través de sus conversaciones, tratarán de revertir sus insultos y convertirlos en la energía que hará que los nombres de esas tres olvidadas figuras de la literatura española revivan, griten, nos hagan reír y nos empoderen.

Furias y Féminas, por cierto, están también en las redes sociales. Desde Twitter comparten noticias sobre literatura y género, pero también un puñado de memes feministas. Dos motivos más que suficientes para seguirlas.