El feminismo posible de un congreso sin mujeres

En 1971, le acercaron una libreta para que apuntara sus datos para participar en una reunión feminista. Marta Lamas acababa de asistir a una conferencia de Susan Sontag, y había vivido sus palabras como una revelación. Se acababa de dar cuenta de que dentro de todos los colectivos que sufrían injusticias había un subgrupo que todavía lo pasaba peor: las mujeres.

Cogió la libreta, apuntó sus datos. "Y hasta ahora".

En otro contexto, sería del todo innecesario recordar la adscripción al feminismo de la antropóloga y catedrática de ciencias políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y profesora de la UNAM en el Programa Universitario de Estudios de Género. Lamas es considerada "uno de los bastiones más fuertes en la lucha feminista en México". Esto es así porque, además de su labor académica, ha colaborado regularmente en medios de comunicación — El País entre ellos—, hablando del aborto, de la prostitución y de la desigualdad que sufren las mujeres.

Su tarea como intelectual ha ido siempre acompañada de un compromiso práctico: es cofundadora de la primera revista feminista de México, Fem; fundadora de la publicación Debate feminista y de Semillas, Sociedad Mexicana pro Derechos de la Mujer; también cofundó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que difunde información sobre el aborto y la salud reproductiva y sexual.

Todo esto sería innecesario, decíamos, si no fuera por la polémica que ha generado el anuncio de un congreso organizado por la UNAM que lleva su nombre: "Marta Lamas en diálogo con XY". El programa detalla los temas que se tratarán ("feminismo y derechos", "feminismo y mercado") y los ponentes que participarán: 11 varones. Un anuncio rubricado, además, con un diseño en color rosa, que definitivamente servía en bandeja el debate: ¿un congreso feminista sin mujeres?

Sin embargo, no era un descuido, ni un tic inconsciente: era una provocación. O por lo menos así lo ha defendido ella, al ser preguntada por el coloquio. Se trata de un acto convocado para homenajear sus 70 años, 48 de los cuales los ha dedicado al activismo feminista: "llevo medio siglo hablando solamente con mujeres y por eso quisimos hacer un evento solo con hombres".

Aunque su objetivo no era solo provocar: también quería recordar al feminismo que eran muchos los hombres que se habían vinculado a su pensamiento y a su activismo. Se trataba de dar relieve a los aliados, porque en el debate acerca de si los hombres pueden o no ser feministas, Lamas parece tenerlo claro: nadie nace feminista, y estos 11 ponientes la habrían seguido y se habrían educado en su pensamiento.

Sin embargo, en las explicaciones que ha dado en El País exceden este marco. Afirma: "es absurdo que se piense que en todos los eventos debe de haber una cuota de mujeres". Y no es la primera vez. Lamas ya había recibido críticas por desmarcarse de cierto feminismo, que ve como radical, en unas declaraciones acerca de la marcha contra la violencia de género del 24 de abril de 2016, en México:

"había todo un sector de la marcha muy agresivo con los hombres. Entiendo que las jóvenes estén hartas de les digan cosas y las manoseen, pero (por la complejidad del problema) hay una línea importante que, de borrarse, ocasiona que se pase de un caso individual (un acosador o los acosadores) a todo un género (los hombres)".

Rechaza estos argumentos que considera "generalizaciones", algo que no sería feminismo sino "mujerismo". Es decir, una posición esencialista que achaca a la naturaleza lo que en realidad corresponde a una estructura social y política machista. Lamas ha dedicado distintos libros a ver el género como una construcción cultural de la diferencia sexual, de modo que sería naif pensar que está escudándose en un simple "not all men" o que no entiende la necesidad de la discriminación positiva.

No obstante, las suspicacias respecto de su pensamiento también se extienden a la posición que Lamas mantiene sobre la prostitución, que ella prefiere llamar "comercio sexual", para que el foco no se dirija solamente hacia las mujeres que ofrecen sus servicios, sino también hacia los consumidores. Contra las abolicionistas, Lamas defiende que lo que molesta no es tanto la explotación de las mujeres —"no hay reacciones tan indignadas o escandalizadas ante formas aberrantes de explotación de la fuerza de trabajo en otro tipo de industrias"—, sino que la prostitución voluntaria atenta y subvierte cierto modelo de feminidad.

Su defensa de la regulación del comercio sexual va unida al rechazo de lo que llama el discurso del "victimismo": "se ha generalizado un discurso feminista en el que todas las mujeres tienen categóricamente la condición de víctimas potenciales y todos los hombres de perpetradores o victimarios potenciales."

Y con esto volvemos al polémico coloquio.

Porque parece que solo tiene sentido plantear este tipo de evento si cuentas con un bagaje de lucha feminista como el de Lamas y, además, lo planteas no solo como una provocación, un mero divertimento, sino como una forma de cuestionar aquellas ideas del feminismo con las que no estás de acuerdo.

No es, pues, una provocación vacía. Lamas está contestando con una exageración a un discurso que ella considera exagerado y radical: el mujerismo victimista. Por supuesto, desde una perspectiva teórica su discurso puede ser impopular por el uso de los conceptos, pero el rechazo al feminismo esencialista está muy extendido.

¿Puede ser feminista un congreso sin mujeres?

Esta es la pregunta (el desafío) que está mandando Lamas a la comunidad académica. El problema es que lo que he ella plantea como una exageración, es por desgracia una realidad frecuente en muchos congresos. Basta recordar el cartel que presentó el II Congreso capital del columnismo, sin ninguna mujer entre los 12 nombres anunciados.

No es extraño, entonces, que todo el mundo se haya posicionado contra el coloquio. Pero precisamente por ello, cabe pensar que quizá la pregunta que deberíamos plantearnos tiene que ser otra.

¿Podrá algún día ser feminista un congreso sin mujeres?