Los escritores gitanos que alzaron la voz contra el exterminio de su pueblo

Imagen de la película Papusza (2013)

Las fascinación que la sociedad occidental ha sentido por el pueblo gitano a lo largo de su historia es casi equivalente al racismo y a la violencia brutal que ha descargado sobre él.

Posiblemente, esto se deba a que fascinación y odio son dos caras de una sola moneda: la misma cultura española que celebra una obra como La gitanilla de Cervantes promulga poco más de un siglo después un edicto que ordena "cazar a los gitanos por el hierro y por el fuego" y allanar en su persecución "hasta la santidad de los templos, arrancándolos de las gradas del altar, si hasta él llegaren huyendo en busca de asilo".

El pueblo romaní representa al "Otro" en el mismo corazón de Occidente: el modelo de organización social que proponen los gitanos (nomadismo, comunitarismo) se opone radicalmente a los ideales que defienden por el hierro y por el fuego los modernos estados europeos.

Los episodios de racismo que han vivido los miembros de la etnia gitana, no obstante, no se han limitado a apartheids, cazas y exterminios sistemáticos —que también los ha habido, siendo el más evidente el holocausto nazi— sino que ha encontrado formas más sutiles en la literatura.

Como señala en un inteligente artículo la escritora romaní estadounidense Jessica Reidy, a menudo el arte ha representado de manera engañosa a su pueblo.

Realities televisivos, cultura popular o "alta" literatura (y la novela de Cervantes que citaba antes puede ser un buen ejemplo): una y otra vez hemos restringido a los gitanos a tres arquetipos básicos y muy dañinos: el "Gitano Sexy", el "Gitano Mágico" y el "Gitano Criminal".

Precisamente para combatir esta peligrosa mistificación, resulta trascendental que se escuchen las voces de los propios gitanos y que estos recuperen el control de su discurso.

Y una de las mejores formas de hacerlo puede ser a través de la literatura romaní, que en el último siglo ha dado obras verdaderamente interesantes.

La literatura romaní es múltiple y cambiante, como los lugares y culturas en que se han insertado las comunidades gitanas, y va desde la poeta Nina Dudarova, que es considerada una de las primeras escritoras gitanas y que en la Rusia de la Revolución Soviética reclamó el valor de la tradición literaria de su pueblo, hasta autores jóvenes como Oksana Marafioti o la propia Jessica Reidy.

Para conmemorar el día de la etnia gitana, hemos querido reunir una lista de 5 autores romaníes que desde ahora te resultarán imprescindibles:

1. Ian Hancock

El escritor y lingüista inglés Ian Hancock nació en el seno de una familia romaní de origen anglo-húngaro. Con una gran habilidad para los idiomas, logró aprender el "krio", lengua africana que hablaban sus compañeros de piso y que le garantizó el acceso a los estudios superiores —que él se había visto obligado a abandonar para trabajar como pintor.

Después Hancock se convertiría en uno de los mayores estudiosos del pueblo gitano, escribiendo una cantidad increíble de libros sobre historia, antropología y lingüística romaní y teniendo un papel central en la reivindicación de los derechos de su pueblo en la Inglaterra de los años 60.

Además, es el responsable (junto a Siobhan Dowd y Rajko Djuric) de la que es posiblemente la antología más importante de literatura romaní, The Roads of the Roma: A Pen Anthology of Gypsy Writers.

2. Papusza

Aunque su nombre polaco fue Bronisława Wajs, la poeta y cantante fue conocida por su nombre romaní, Papusza, que significa "muñeca".

La vida de Papusza fue trágica y su obra, radical: nacida en 1908, la comunidad de Papusza no toleraba que insistiera en leer libros, así que la joven escritora se vio obligada a cambiar pollos por lecciones de lectura a sus vecinos payos.

Papusza se convirtió en una lectora voraz y cuando su matrimonio concertado con un harpista mucho mayor que ella la hizo infeliz, decidió volcar su desarraigo en versos dolidos y dolientes. Junto a su marido comenzó a dar conciertos, para los cuales ella misma escribía las canciones.

En un momento, el escritor Jerzy Ficowski la escuchó y decidió publicar sus textos junto a un breve diccionario romaní-polaco en una revista literaria, lo cual supuso para Papusza el desprecio absoluto de la comunidad romaní, que la acusó de desvelar los secretos de su pueblo y de su lengua, así como de colaborar con el régimen comunista que trataba de cortar las alas del modo de vida gitano.

3. Caren Gussoff

La escritora norteamericana Caren Gussoff es conocida esencialmente como autora de ciencia ficción, si bien ha escrito también varias obras que no son de género y ha desarrollado una intensa actividad como performer neo-burlesque.

Novelas suyas como The Birthday Problem, ambientada en un mundo pos-apocalíptico devastado por una enfermedad mental y en la cual se superponen y funden múltiples puntos de vista, le han dado un lugar como promesa joven del género especulativo.

4. José Heredia Maya

Si se piensa en literatura gitana escrita desde España, el primer nombre en que uno piensa es, necesariamente, el de José Heredia.

Alguna vez José Heredia dijo que nacer gitano y pobre en Andalucía es una tragedia, y él supo expresar esta como nadie a través de su literatura.

Además de ser un importante activista y el primer profesor universitario de etnia romaní en España, sus versos —elogiados por poetas como Vicente Aleixandre— y obras de teatro suyas como Camelamos naquerar (queremos hablar) o Maqanda jonda supusieron un antes y un después en la imagen del pueblo gitano.

Cuando se estrenó Camelamos naquerar en 1976 tuvo que enfrentarse a protestas, pintadas y actos terribles de violencia, pero ahora es una de las obras fundamentales para entender el siglo XX español.

5. Diana Norma Szokolyai

Szokolyai, nacida en Estados Unidos de familia romaní húngara, estudió en universidades francesas y americanas (como Harvard) para luego acabar digiriendo el Cambridge Writers' Workshop, desde el cual actualmente da clases de escritura creativa.

Ha escrito dos poemarios: Parallel Sparrows, que obtuvo mención de honor al Mejor Libro de Poemas en la feria del libro de París de 2014, y Roses in the snow.

Además, como muchos otros autores de etnia gitana, Szokolyai ha demostrado repetidamente interés por las obras interdisciplinarias, creando objetos que no se pueden encajar con facilidad en ninguna categoría previa y que oscilan entre música y poesía.