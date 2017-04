La escritora más influyente del mundo piensa que el mundo se está acabando

Cuando la semana pasada la revista Time publicó su listado de las 100 personas más influyentes del mundo, solo había entre ellas una escritora: Margaret Atwood.

Sea o no esta lista representativa de las dinámicas del poder global, lo cierto es que sí suele señalar con precisión de qué lado sopla el viento entre la clase intelectual estadounidense.

Y, desde luego, todo el mundo parece estar de acuerdo en que la novelista, poeta e inventora canadiense Margaret Atwood es, a sus 77 años, un nombre esencial en nuestra sociedad.

Con la llegada al poder de Donald Trump en noviembre de 2016, su distopía de los años 80 (The Handmaid's Tale) subió a la lista de los libros más vendidos; una serie basada en esta novela fue estrenada hace dos días en España a través de HBO, y su cómic protagonizado por un híbrido entre humano, gato y pájaro está llevando aun más allá el universo ecologista y feminista de Atwood.

Muchas son las voces que se han alzado para alabar las cualidades adivinatorias de la escritora canadiense, afirmando que libros como el ya mencionado The Handmaid's Tale o los de la trilogía de MaddAddam predijeron buena parte de los desastres políticos, ecológicos y sociales que nos asolan desde el advenimiento de Trump.

Como si Margaret Atwood se tratase de una Casandra alocada y un punto menos trágica, muchos han visto en sus estremecedoras novelas una profecía que ha comenzado a cumplirse.

Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? A continuación te dejamos un repaso de la trayectoria vital, intelectual y literaria de Atwood a través de 3 frases que los medios han dicho sobre la autora de The Year of the Flood.

1. "Margaret Atwood, la profeta de la distopía" (Rebecca Mead, The New Yorker)

"En una fotografía tomada el día después de la Inauguración, durante la Marcha de las Mujeres de Washington, una manifestante llevaba un cartel con un eslógan que daba cuenta a la perfección de aquel momento "HAGAMOS QUE MARGARET ATWOOD SEA FICCIÓN OTRA VEZ".

Más allá de las resonancias homicidas de la divertida pancarta, este hecho que recoge Rebecca Mead en su perfil de Atwood para el New Yorker expresa muy bien la sensación generalizada de que la novelista de Toronto ha sido capaz de proyectar en su extensa obra — más de 40 libros, y eso contando tan solo poemarios, novelas y ensayos— los rasgos más característicos de nuestra época.

En las entrevistas, al ser preguntada por esta cuestión, Atwood se defiende con uñas y dientes: "No soy una profeta. Si lo fuera, me habría hecho millonaria en bolsa hace años. Yo lo llamaría, mejor, adivinación educada".

Y sin embargo, es llamativa la cantidad de cosas que la escritora ha logrado predecir. No solo aspectos relativamente obvios —como el retroceso de la libertad reproductiva que vemos en The Handmaid's Tale y que Trump ha confirmado al proponer retirar la financiación a la Planificación Familiar— sino detalles muy concretos.

Como ha demostrado el Telegraph, ya las primeras novelas de Atwood eran profusas en aspectos futuros tan exactos como la carne criada en laboratorio, la regulación farmacéutica de la atracción sexual, el sexo robótico para pederastas, la retransmisión en directo de ejecuciones o los abalorios con animales vivos dentro.

Esta capacidad, por supuesto, tiene una explicación racional: que Atwood se documenta muy bien para sus novelas.

Antes que dejarse llevar por aventuradas hipótesis sobre sociedades futuras, la escritora se radica en el presente. Los rasgos que reutiliza y exagera en sus novelas están fundamentados en tendencias de la sociedad, hasta el punto de que mientras escribía The Handmaid's Tale no incluía absolutamente ningún detalle que no hubiera sucedido históricamente o que se pudiera desarrollar a partir de un dato objetivo actual.

Según ha contado a PlayGround Lucía Lijtmaer —escritora a punto de publicar X y parte de un nutrido grupo de admiradoras de Atwood (al que se suman algunas de las mejores narradoras jóvenes, como Sheila Heti o Ana Llurba—, su obra es tan radicalmente actual porque va "de la distopía ecológica a los derechos reproductivos de las mujeres, dos temas que están de seria actualidad, lamentablemente".

"El otro día saltaba la noticia de que un donante anónimo está distribuyendo copias de El cuento de la criada por San Francisco porque considera que es el nuevo 1984. Me parece algo muy entrañable y que define su trabajo perfectamente".

2. "Ninguna de sus novelas es programáticamente política o feminista" (Robert Potts, The Guardian)

"Incluso The edible woman no es más que proto-feminista, porque fue escrita antes de que los objetos que describe, los desórdenes alimenticios entre ellos, fueran ampliamente politizados".

Novelas suyas como La mujer comestible —su novela de 1969, que escribió al poco de salir de la universidad y que la situó como una de las más importantes narradoras jóvenes de su época— o El cuento de la criada tienen una importante carga de reflexión acerca de los derechos de las mujeres.

En la primera se cuenta la historia de una recién casada que poco a poco pierde la capacidad de comer, y en la segunda se narra cómo una joven, habitante de un futuro en el que los Estados Unidos se han vuelto una teocracia dictatorial, es convertida en esclava sexual de una casta superior después de que un desastre ecológico disminuyera de forma drástica las posibilidades reproductivas de la especie.

No solo en estos, sino en la inmensa mayoría de sus textos incluye Atwood inteligentes y punzantes análisis de los problemas de la sociedad patriarcal de su tiempo. Y sin embargo, la escritora rechaza una y otra vez la etiqueta de feminista. ¿Por qué?

Tal vez porque, como Vladimir Nabokov, Atwood piensa que el principal objetivo de una buena novela deben ser los detalles y las historias, y que las ideas solo pueden venir a posteriori.

Estas afirmaciones surgen, aparentemente, de una concepción limitada del feminismo —que Atwood entiende como fenómeno teórico, y no como actitud general frente a las cosas—, pero revelan algo muy importante acerca de la narrativa de la escritora canadiense: que no se preocupa por las consignas, sino por la literatura.

Y esa es posiblemente la propuesta más revolucionaria (como demuestra el buen número de consignas sacadas de su obra que hemos visto en las protestas anti-Trump).

3. "El principal ataque de Atwood consiste en explorar las diferentes propuestas para evitar el ecocidio" (Russell Edwards, Medium)

Siendo escritora de ciencia ficción —aunque ella, como buena polemista, ha rechazado definirse como novelista fictocientífica diciendo que en sus obras no hay marcianos ni calamares parlantes— Margaret Atwood posee una complicada relación con el futuro.

Por un lado, buena parte de sus novelas y cuentos dejan entrever un porvenir sombrío y tenebroso, marcado por el apocalipsis ecológico y por la dictadura patriarcal (como es el caso, una vez más, de The Handmaid's Tale).

Por el otro, siempre se ha interesado por los elementos nuevos que se desarrollan en el seno de la sociedad, tratando de buscarles un valor positivo. Así, en fecha tan "temprana" como 2009 Margaret Atwood ya estaba tuiteando (y con buen tino, a juzgar por el millón y medio de seguidores que tiene en la actualidad), había inventado un sistema de firma electrónica pionero en el mundo y tenía opiniones progresistas y frescas sobre Internet.

Como no podía ser de otra manera, su interés por la ecología y por el futuro del planeta no ha decrecido con los años, sino al contrario. En su trilogía de MaddAddam, iniciada en 2003 por la novela Oryx and Crake, Atwood describe un mundo controlado por seres extraños creados mediante ingenieria genética.

A través del protagonista de la novela, el último hombre vivo de la Tierra, la canadiense da cuenta de una realidad post-apocalíptica que ha sido determinada por la ambición y la estupidez de las grandes empresas, y nos sugiere así una posibilidad aterradora, pero terriblemente real.

Son todos estos factores los que hacen de Margaret Atwood una gran escritora — su feminismo complejo, su capacidad analítica y su actitud desafiante y renovadora—, una anclada en el presente pero con firmes intuiciones sobre lo que está por venir.

Quizás es por eso que, desde la década de los 60, la gente lee sus novelas y siente que el universo que describen alude directamente al suyo.

Y tal vez por eso lo sigan haciendo durante muchos años más.