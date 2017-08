La escritora Clara Averbuck no quiere que su violación sea una estadística

Denunciar un problema estructural sin ser reducida a los efectos colaterales del sistema, sin convertirse en una estadística abrumadora pero vacía. Esto es lo que ha intentado la escritora brasileña Clara Averbuck cuando ha denunciado, a través de su Facebook, que ha sido víctima de una violación.

"Me convertí en una estadística de nuevo, quería llamarlo tentativa de violación, pero fue una violación. ¿Estaba borracha? Sí, pero no voy a incurrir en el mismo error de cuando era adolescente y culparme. Fui violada de nuevo, violada porque soy mujer, violada porque estaba vulnerable y si no lo hubiera estado podría haber pasado también. El asqueroso conductor de Uber se aprovechó de mi estado, mi falda, mis pequeñas bragas y metió su dedo inmundo en mí."

Así empezaba un escrito de denuncia en el que Averbuck se encontraba, tras una experiencia traumática, en la perversa situación de tener que cruzar entre dos amenazas igualmente terribles, un lamentable Escila y Caribdis social que la llevaba a concluir que "el mundo es un lugar horrible para ser mujer".

Por un lado, evitar el silencio, evitar callarse, evitar culparse. En declaraciones para la agencia de noticias EFE, afirma no estar segura de denunciar formalmente la violación por que "en mi caso no tengo como probar lo que pasó y eso se puede volver contra mí y transformarse en una falsa acusación de delito". Además, tampoco confía en las autoridades brasileñas.

Por el otro, evitar que su denuncia se convierta en una "nueva denuncia", en un número que sumar a un porcentaje. Cifras que se superponen a otras cifras, diluyendo la tragedia en la distancia emocional que imponen las cuentas. Porque por más sangrante que sea afirmar que en 2016 la Central de Atención a la Mujer en Brasil recibió 140.00 testimonios de violencia machista, o que el 29% de las mujeres brasileñas reconoce haber sufrido algún tipo de agresión —física, verbal o psicológica— en el último año, las palabras de Averbuck trascienden la estadística.

Su relato en Facebook ya ha sido compartido más de 21.000 veces. Y, como ella misma explica, "la gran cuestión es que no soy la única, mi caso está saliendo en las noticias porque soy una escritora conocida, pero tengo la certeza de que eso ocurrió con decenas de otras mujeres".

La fama literaria le llegó a Averbuck entre 2001 y 2003, cuando publicó su primera novela, Máquina de Pinball. Nacida en 1978, había empezado su carrera literaria escribiendo en un blog. Dejó la universidad antes de terminar la carrera de periodismo y empezó a trabajar como columnista para medios como el fanzine digital CardosOnline o la revista de la Casa de Cinema de Porto Alegre. Pero fue a partir de la publicación de su primera novela —posteriormente adaptada al teatro y al cine—, cuando Averbuck se convirtió en una importante figura del panorama brasileño. Su espíritu combativo le ha merecido la etiqueta de "escritora y activista feminista".

Ahora, en la medida que su objetivo es mostrar que su agresión no es un caso aislado, sino que se trata de un problema estructural, de una guerra contra las mujeres que va mucho más allá de Uber y de un conductor particular, ha lanzado una campaña para que otras mujeres puedan relatar experiencias semejantes.

Bajo el hashtag #MeuMotoristaAbusador ("mi conductor abusador"), ya son muchas las víctimas que tanto en Facebook como en Twitter están compartiendo sus historias.

Peguei um táxi só. Sentei na frente. Qdo acabou a corrida, o motorista alisou minha perna. Nunca mais andei na frente. #MeuMotoristaAbusador — Elika Takimoto (@elikatakimoto) 28 de agosto de 2017

Fui deixada na Ramiro Barcelos de madrugada sozinha pelo taxista porque não deixei ele passar a mão na minha perna #MeuMotoristaAbusador — Ohana (@_0nana) 28 de agosto de 2017

Como relata The Guardian, no es la primera campaña que se lanza en Brasil para denunciar la violencia contra las mujeres. En 2014, decenas de miles de mujeres compartieron fotos bajo suyas bajo el lema "no me merezco ser violada", que respondía a una encuesta que revelaba el elevadísimo número de hombres que culpaban a las mujeres de las violaciones que habían sufrido. En 2015, bajo el hashtag #primeiroassédio, muchas mujeres compartieron el testimonio del primero de muchos acosos que habían sufrido.

Esta vez es el rostro amoratado de Clara Averbuck el que ha lanzado una nueva ola de solidaridad. Porque a pesar de que el mundo sea un lugar horrible para las mujeres, acciones como las de la escritora brasileña hacen que que cada vez lo sea un poco menos.