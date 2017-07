¿Qué se esconde tras los nombres de los mellizos de Beyoncé y Jay-Z?

Uno ha sido bautizado con el nombre de uno de los poetas más importantes de la tradición persa. Otro, con el título que da la corona británica a los caballeros coincidiendo, además, con el título de un poema del primero.

“¿Qué clase de nombres son Sir y Rumi?”, “¿Dónde han quedado Mary y John?”, son algunas de las preguntas que se plantean los usuarios de Twitter. Y es que, el nombre que Beyoncé y Jay-Z han elegido para sus mellizos no para de generar comentarios.

Comentarios y sensación de sorpresa. Por eso mismo no han faltado los exégetas de la obra de uno y otro que han acudido a la letra de sus canciones para encontrar referencias que arrojasen un poco de luz sobre el asunto.

Y la han encontrado.

En un tema de Lemonade, el disco que el año pasado publicaba Beyoncé, Queen B canta los versos del poeta somalí británico Warsan Shire. Desvelando así su interés por la poesía.

Aunque es en Marcy me, una canción del último disco de Jay-Z, donde el rapero estadounidense ofrece la clave: “I started in lobbies now, parley with Saudis / Sufi to the goofies, I could probably speak Farsi / That’s poetry, read a coca leaf from my past”.

Poesía y sufí. Dos palabras presentes en estas barras y dos términos, también, que definen a Rumi.

¿Quién es este viejo poeta?

Nacido en 1207 y con el nombre completo de Jalal ad-Din Muhammad Rumi, la vida del poeta se desarrolló casi como la de un nómada. Entre Balj, Nishapur, Bagdag, Damasco, Karaman y Konya, Rumi forjó su condición de filósofo y de maestro de la tradición sufí.

La obra de Rumi se enfocó a la teología o, más bien, a la espiritualidad y al amor. Al amor divino. La mayor expresión de su obra toma forma en el Masnavi: una serie de coplas espirituales reunidas en seis volúmenes cuya calidad le ha valido el sobrenombre de “El Corán persa”. Se trata, además, de un libro que está en proceso de convertirse en patrimonio cultural de la UNESCO.

Autor de frases como: “La mujer es la luz de Dios” o “Deja de actuar en pequeño. Tú eres el universo moviéndose con éxtasis”, la vigencia de las reflexiones de Rumi llega hasta nuestros tiempos.

Prueba de ello es que en 2014 Rumi fue el poeta más vendido en Estados Unidos. Tal es su importancia que David Franzoni, el oscarizado guionista, está trabajando en un biopic -que, a pesar de la polémica racial que hubo al respecto parece que protagonizará DiCaprio- sobre la vida del filósofo. “Fue como un Shakespeare”, dijo Franzoni al respecto.

La muerte de Rumi dio pie a la creación de los mevlevíes: una orden de derviches de Turquía que alcanza el éxtasis místico a través de la danza. De acuerdo con la obra de Rumi, la música, la poesía y el baile eran el método más adecuado para acceder a Dios.

En ese contexto, no sorprende que Jay-Z y Beyoncé, viniendo de donde vienen, hayan elegido esos nombres. Música, poesía y baile.

Aunque la decisión apunta a otras direcciones, más que a la de rendir homenaje a uno de los poetas más importantes de Oriente Medio.

Después de saber que Blue Ivy Carter —el nombre de su primera hija— estaba patentado, parece que la pareja de músicos ha optado por buscar un nombre genuino para lograr la explotación comercial del propio nombre. Fragancias, cosméticos y productos para celulares son algunos de los artículos que se quieren poner a la venta bajo el nombre de sus hijos.

A pesar de lo poético que es rescatar el nombre de un poeta del Siglo XII, no deja de ser artificioso que en esta intención de originalidad sólo haya detrás una voluntad comercial.