Qué leen multimillonarios como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg

Si has llegado hasta este artículo trazando la conclusión de que si lees los mismos libros que las personas que encabezan la lista Forbes te vas a hacer millonario, tememos decepcionarte.

La vida no son Los Sims y el motherlode que te permite tener todo el oro del mundo no van a ser los libros. Porque aunque estos tengan muchas virtudes, convertirte en el nuevo Amancio Ortega no es una de ellas.

Aun con todo, no deja de ser curioso echar un vistazo a las obras fetiche de los más forrados del planeta —una tarea que han hecho desde Business Indider— para conocer qué dicen de ellos.

Carlos Slim, por ejemplo, ha reconocido en alguna que otra ocasión que leer no es uno de sus hobbies, pero que Cómo ser rico es su libro favorito —sería importante saber si lo leyó antes o después de ser millonario—.

Visión que entronca con la de millonarios del Internet como Bill Gates, que habla de los libros que lee en su página personal, o la de Mark Zuckerberg, que hace dos años se propuso leer un libro cada dos semanas y el que más le gusta es La Eneida de Virgilio.

Entre grandes clásicos de la historia, clásicos contemporáneos, libros de autoayuda, obras de ciencia ficción y libros de historia se reparten las categorías de los libros que prefieren los millonarios.

Los restos del día de Ishiguro es el libro de cabecera de Jeff Bezos, el CEO de Amazon; Oprah Winfrey disfruta releyendo Cómo matar a un ruiseñor de Harper Lee y Donald Trump dice que no lee mucho últimamente, pero su libro preferido es El poder del pensamiento positivo.

En definitiva, es una lista que, por su heterogeneidad, evidencia que no todos los ricos están cortados por el mismo patrón (por si acaso alguien lo pensaba).