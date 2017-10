Una teoría asegura que esta imagen esconde algo sexual, pero sus editores lo niegan

Hay veces que el trabajo mecánico lleva a la vaga insumisión a través de la rebeldía del absurdo. Lo hemos visto en El club de la lucha: Tyler Durden y la pulsión irrefrenable de meter algún que otro elemento sexual, de forma subliminal, en las películas infantiles que proyectaba.

Algo similar ha pasado con Biff, Chip y Kipper, una de las sagas infantiles más populares de Reino Unido, a pesar de que la editorial, Oxford University Press, se empeñe en negarlo.

El usuario de Twitter Ed Brody se ha percatado de una escena sórdida que se entiende al ver las dos viñetas publicadas: tres señores hablando entre ellos detrás de un seto en segundo plano. En otra viñeta, el mismo escenario sin los hombres, pero con una señora mirando sorprendidísima hacia su posición.

¿Está, quizás, Ed Brody queriendo sugerir y denunciar que APARENTEMENTE tres señores de mediana edad están disfrutando de una apacible tarde de cruising y que una voyeur involuntaria aparece en la historia?

Sí, lo está haciendo.

Y la editorial, como hemos dicho y como no podía ser de otra manera, lo ha negado: “Algunas de las páginas están desaparecidas del título, podemos asegurarle que nada malo sucede detrás de ese arbusto”.

Hasta aquí estaría todo bien, pero el problema es que llueve sobre mojado: Alex Brychta, el ilustrador, no es la primera vez que se divierte a costa de la inocencia propia del público que consume estos libros —niños de entre 3 y 6 años—.

Aquí un ejemplo:

That series of books had an illustrator who like to put stuff like that in them. I found this one a long time ago... See it? pic.twitter.com/ocoSDKk12M