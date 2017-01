"El Papa Francisco no ha hecho nada para evitar los abusos a menores"

Emiliano Fittipaldi es el enemigo número del Vaticano. Hace apenas seis meses que ganó la batalla a la Santa Sede despúes de que le condenaran por publicar "documentos confidenciales" que evidenciaban la fortuna de algunos de los grandes clérigos del Vaticano. La vida austera y humilde que predica la Iglesia no encajaba con las fortunas de miembros del Vaticano que poseen propiedades por valor de 4.000 millones de euros en Londres, Roma o París. Su investogación le valió una demanda con pena de cárcel y el nacimiento de su primer libro: Avaricia.

Al periodista napolitano Emiliano Fittipaldi le llegó una carta con esa información y, en lugar de mirar hacia otro lado, tiró del hilo y destapó una de las mayores corrupciones del Vaticano. Vaticanleaks II le llamaron. Un término que le molesta enormemente a su autor. "El primer Vaticaleaks consistía en cartas privadas entre sacerdotes que se ponían a parir. No entiendo cómo pueden comparar eso con una corrupción", explicaba el periodista al diario The Guardian.

Fittipaldi ha vuelto a la carga. Y esta vez, con un tema demasiado controvertido como para pasar desapercibido. Su libro: Lujuria es una bofetada de realidad que acusa al Papa Francisco de no haber hecho nada para evitar los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y que el Vaticano defienda la opción de no denunciar.

"Un total de 1.200 niños y niñas han sufrido abusos sexuales por miembros de la Iglesia desde que el Papa Francisco fue elegido hace tres años y no ha hecho nada para evitarlo, pese a su discurso de cero tolerancia hacia los abusos". Así de tajante se mostró el autor en una entrevista condecida hoy al diario The Guardian. EL libro recopila cientos de entrevistas y documentos en los que demuestra que el Vaticano no ha condenado a muchos de los curas que han sido declarados culpables de abusar de niños. Tan solo en Italia en 2016, hay 26 casos.

Fittipaldi habla también del cardenal autraliano George Pell, elegido por el Papa Francisco para reformar las finanzas de la Iglesia y que sigue manteniendo su título de Senior pese a los cargos que pesan sobre él. La justicia australiana asegura que Pell protegió a varios clérigos pederastas hace más de diez años en su diócesis de Australia.

El Papa Francisco ha mantenido siempre su discurso de cero tolerancia hacia los abusos y hacia la protección de los curas pedófilos. Sin embargo, el auto del libro asegura que la comisión creada por el Papa para prevenir los abusos sexuales, se ha reunido apenas tres veces. Y la propuesta del Vaticano de crear un tribunal que investigue a los obispos que protegen a los pedófilos, se ha estancado.

"En todos los países católicos como Italia, España o América del Sur, los crímenes sexuales de los curas tienen gran dificultad a la hora de salir a la luz pública. Hay una especie de autocensura por parte de los periodistas y de las víctimas por vergüenza y porque la cultura de la Iglesia es muy fuerte", asegura el periodista napolitano.

Y de momento, el Vaticano no ha querido hacer comentarios sobre el libro.