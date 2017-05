Hay mucha gente que está empeñada en convertir a Donald Trump en poeta

Hay quien quiere convertir a Trump en poeta a la fuerza. Con su voluntad o no, la idea de extraer sus frases —sin sacarlas de contexto—, trasladarlas al formato poético y publicarlas en papel es muy tentadora. Tan tentadora que hasta tres personas distintas la han tenido y la han puesto en marcha.

El primero fue el mexicano Pedrito Ortiz, que en febrero de 2016 (todo un visionario) creó el libro Make Poetry Great Again: The Poems of Donald J. Trump. A la vez, también en febrero de 2016, Harper Paperbacks publicaba Bard of the Deal: The Poetry of Donald Trump un libro de exactamente las mismas características.

Ayer, en Noruega, se presentó el tercero que, como el primero, se titula Make Poetry Great Again, en un guiño más que evidente a su lema de campaña.

Este compendio de páginas reúne fragmentos de discursos, entrevistas y declaraciones que han sido convertidas en poesía. Todo ello inspirado en unas palabras pronunciadas por el 45º presidente de la historia de EE. UU.: “Conozco las palabras. Tengo las mejores palabras”.

Prueba de ello, del carácter filológico que caracteriza toda acción de Trump, es este enunciado que emitió hace diez años:

He dicho

Que si Ivanka

No fuera mi hija

Quizá

Habría salido con ella

Chris Felt, autor de origen noruego, ha dicho al respecto: “ Lo que dice Trump está más cerca de la poesía y de la ficción que de la realidad”.

Y aun con todo, en España no debería sorprender esta conversión forzosa de Trump en poeta. Porque aquí se ha hecho. Aquí se ha cambiado de oficio tanto a Pablo Iglesias como Mariano Rajoy, que en un momento dado han sido raperos.